Laatzen-Mitte

Die großen Fenster des ehemaligen Restaurants Bonsai sind mit Folie verhängt. Seit Monaten wird in den Räumen an der Straße Am Wehrbusch 22 gearbeitet. Wer hineinkommt sieht: Die weißen Bodenfliesen wurden durch neue in Holzoptik ersetzt. Auch die Wände sind mit Holz verziert. Anstelle von Stühlen stehen im Gastraum nun Sessel an den rustikalen Tischen. „Wir haben sämtliche Räume renoviert“, sagt Fateh Hasso, der dort zum Monatswechsel mit vier Brüdern Liwa’s Restaurant eröffnen und deutsch-italienische Küche anbieten will. „Die meisten Arbeiten haben wir selbst erledigt“, ergänzt sein Bruder Dejwar Hesso. Für alles übrige wurden Fachleute beauftragt.

Nicht nur im Gastraum hat sich einiges verändert: Die Küche wurde komplett erneuert und mit einem Steinofen ausgestattet. Auch die Sanitärräume sind mittlerweile vollständig renoviert. Nur die Theke ist noch nicht ganz fertig. Dort fehlen noch Bodenfliesen. Den Außenbereich vor dem Wintergarten wollen die Brüder ebenfalls neu gestalten. „Wir haben aber leider noch nicht die passende Ausstattung gefunden, die wir haben möchten“, sagt Hesso. Der weiße Holzzaun, den die vorherigen Restaurantbetreiber als Trennung zum Gehweg aufgestellt hatten, ist abmontiert. Auf der Terrasse zwischen Bürgersteig und Gastraum sollen bald etwa 20 Gäste Platz finden. Der Innenraum ist coronakonform für 50 Besucher ausgelegt. Ohne Abstandsregelung sei sogar für bis zu 62 Gäste Platz.

Familie ist gastronomieerfahren

Die Brüder sind zuversichtlich, dass die restlichen Arbeiten schnell erledigt sind, denn spätestens am Montag, 6. September, wollen sie den Familienbetrieb öffnen. Vielleicht klappe alles sogar schon früher, sagt Fateh Hasso, der Liwa’s Restaurant führen wird. Der 32-Jährigen ist gastronomieerfahren. „Ich hatte drei Jahre lang ein eigenes Restaurant im Kreis Lippe.“ Seinerzeit habe er ein passendes Objekt in der Region Hannover gesucht, sei aber nicht fündig geworden. „Das Hin- und Herfahren war auf die Dauer aber zu viel“, berichtet der Laatzener. Deshalb habe er die Gelegenheit genutzt und zum 1. Juni die Räume des früheren Chinarestaurants Bonsai übernommen. Sein früheres Restaurant im Kreis Lippe wiederum führe nun einer seiner ehemaligen Mitarbeiter dort, sagt der Laatzener, dessen Brüder ebenfalls in Laatzen wohnen. Lediglich Dejwar Hesso ist mittlerweile nach Hannover gezogen: „Ich habe früher aber auch in Laatzen gelebt“, so der 30-Jährige.

Die Brüder haben die Räume des Restaurants am Wehrbusch in den vergangenen drei Monaten komplett renoviert und neu eingerichtet. Quelle: privat

Fateh Hassos Brüder kennen die Gastronomie ebenfalls. Shakab Hesso ist seit mehr als zehn Jahren Pizzabäcker, sein Bruder Mufak arbeitet sogar schon mehr als 20 Jahre lang in der Küche. Milad Hesso komplettiert das Quintett. Die Tätigkeiten im Restaurant teilen sich die fünf gemäß ihrer Vorerfahrungen auf. Darüber hinaus haben sie zwei Kellnerinnen eingestellt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Öffnen soll Liwa’s Restaurant täglich von 11 bis 22 Uhr. Essen gibt es von 11 bis 14 sowie von 17 bis 22 Uhr. Auf der Speisekarte finden die Besucher neben Steinofenpizzen, Nudeln und Aufläufen auch Gegrilltes und Schnitzel. Zusätzlich zum Essen à la Carte bieten die Brüder mittags ein gemischtes Büfett an.

Von Daniel Junker