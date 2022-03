Alt-Laatzen

Das Luftfahrtmuseum öffnet nach dreimonatiger Unterbrechung wieder seine Pforten: Ab Donnerstag, 3. März, sind die Ausstellungsräume an der Ulmer Straße in Alt-Laatzen wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das Museum hatte seinen Betrieb zuletzt aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte und den damit verbundenen Hygieneauflagen eingestellt. „Die Öffnung in dieser Zeitspanne hätte bei uns zu einem nicht unerheblichen Mehraufwand an Kosten geführt, die durch Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen nicht gedeckt worden wären“, sagt ein Museumssprecher. Dem Team sei es nicht leicht gefallen, so lange die Hände in den Schoß zu legen und abwarten zu müssen, bis es weitergehen kann.

Das Luftfahrtmuseum ist ab sofort wieder donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es gilt die 2G-Regel, Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder genesen sein und während des Besuchs eine FFP2-Maske tragen.

Von Johannes Dorndorf