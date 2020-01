Alt-Laatzen

Das Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover muss bei den Öffnungszeiten kürzer treten: Aus Personalmangel hat das Museum neuerdings dienstags geschlossen. Bislang hatte die Einrichtung wie viele Museen lediglich montags zu – an allen anderen Wochentagen war die Kasse täglich von 10 bis 17 Uhr besetzt und das Museumspersonal in den Ausstellungshallen an der Ulmer Straße präsent. „Bis auf Weiteres müssen wir auch dienstags schließen“, sagt Klaus-Dieter Hoppe, der sich beim Luftfahrtmuseum um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich um Besucher

Hintergrund sei das Ausscheiden eines Mitarbeiters zum Jahresende 2019. Die Stelle falle aus Kostengründen weg, berichtet Hoppe. Abgesehen vom Kassenbereich ruhe die Arbeit im Luftfahrtmuseum ansonsten ausschließlich auf den Schultern der Mitglieder. Sie kümmern sich nicht nur um den Betrieb des Museums und um die Exponate, sondern auch um die Betreuung der Besucher und die Beaufsichtigung der Museumshallen während des Publikumsbetriebs. „Das alles geschieht ehrenamtlich“, versichert Hoppe. Aufwandsentschädigungen gebe es nicht.

Der Verein Luftfahrtmuseum Hannover hat nach Auskunft Hoppes zwar 160 Mitglieder. Allerdings wohnten viele von ihnen nicht in der Region, sondern über ganz Deutschland verteilt. „Das geht von Braunschweig und Hannover bis Süddeutschland runter“, sagt Hoppe.

Neue Öffnungszeiten bleiben bis auf Weiteres

Die Neuregelung gilt bis auf Weiteres. Deshalb muss das Museum in den nächsten Tagen und Wochen nicht nur Hinweise am Eingang und auf der Internetseite ändern, sondern auch Broschüren aktualisieren und den großen Schriftzug mit den Öffnungszeiten an der Fassade der großen Ausstellungshalle erneuern.

Parallel sucht der Verein Mitglieder, die sich zusätzlich um die Betreuung der Besucher kümmern. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Arbeit hat, kann sich unter Telefon (0511) 8791791 an das Luftfahrtmuseum wenden.

Das Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover beherbergt auf 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche insgesamt 4500 Exponate zur Geschichte der Luftfahrt. Zu sehen sind Flugzeuge aus mehreren Jahrzehnten – von Messerschmitt und Focke Wulf bis zur Mig und dem Starfighter. Geöffnet ist die Ausstellung ab sofort mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Tageskarten gibt es für 9 Euro.

Von Johannes Dorndorf