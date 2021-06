Alt-Laatzen

Der Corona-Lockdown hat auch das Luftfahrtmuseum Hannover-Laatzen hart getroffen: Seit November 2020 ist das Haus an der Ulmer Straße in Laatzen-Mitte geschlossen. Nun öffnet das Museumsteam wieder die Pforten der Ausstellungshallen – und kann den Besuchern ein sehr besonderes neuen Exponat präsentieren.

Aus den Beständen der Lufthansa Technik AG in Hamburg haben die Laatzener Luftfahrtenthusiasten ein Triebwerk erhalten, das einst den Transatlantikverkehr der Deutschen Lufthansa revolutionierte: Seit Mitte April steht ein Mantelstrahltriebwerk des britischen Motorenbauers Rolls Royce in der großen Ausstellungshalle. Die Turbine trieb einst eine vierstrahlige Boeing-Passagiermaschine vom Typ 707-430 an. „Die 707 war das erste turbinenangetriebene Transatlantikflugzeug der Lufthansa“, sagt Klaus-Dieter Hoppe vom Vorstand des Luftfahrtmuseums. Bis dahin habe die Airline noch viermotorige Lockheed-Flugzeuge vom Typ Super Constellation verwendet.

Lufthansa fliegt erstmals nonstop nach New York

Als die erste 707 der Lufthansa im April 1960 den Atlantik überquerte, kam dies für die zivile Luftfahrt einer Revolution gleich: „Der Flug von Hamburg nach New York dauerte damals 15 bis 16 Stunden“, sagt Hoppe – unter anderem wegen der aufgrund der Reichweite notwendigen Zwischenlandung auf dem irischen Flughafen Shannon. Zum Vergleich: Die Flieger der 707-400er-Reihe habe für die Strecke Frankfurt-New York nur neuneinhalb Stunden gebraucht – nonstop. Statt der fünfköpfigen Besatzung mit zwei Flugkapitänen, Flugingenieur, Bordfunker und Navigator seien nun nur noch Pilot und Copilot notwendig gewesen. Lag der Ticketpreis hin und zurück vorher bei 3000 D-Mark, seien es nun nur noch rund 1900 D-Mark gewesen.

Mit einem Pkw mit Anhängerkupplung zog das Museumsteam die Turbine in die Ausstellungshalle. Quelle: Privat

Die jetzt geschenkte Turbine stammt vom britischen Motorenhersteller Rolls Royce und trägt die Bezeichnung Conway MK 508 Turbofan. Dass das rund 2,5 Tonnen schwere Stück überhaupt nach Laatzen kam, ist für Hoppe ein „Geschenk des Himmels“. So hätten die Vereinsmitglieder über einen direkten Draht erfahren, dass die Lufthansa Technik in Hamburg ihre interne Sammlung aus Kostengründen auflösen wolle. „Man hat sich aufgrund von Sparmaßnahmen von den Dingen getrennt“, berichtet Hoppe. Als das Museumsteam davon Wind bekommen habe, sei man sofort nach Hamburg gefahren. „Wir waren mit die ersten, die dort vorstellig wurden und hätten noch andere Dinge haben können, die für uns aber eine Nummer zu groß sind.“ So sei etwa ein Boeing-747-Simulator an das Luftfahrtmuseum Wernigerode gegangen. Auch das Deutsche Museum in München und das Deutsche Technikmuseum in Berlin hätten sich bedient. Für Hoppe war das 707-Triebwerk aber ideal: „Das wollten wir immer schon haben.“

Zur Galerie Das Luftfahrtmuseum in Laatzen hat eine Boeing-707-Turbine geschenkt bekommen, die ab 1960 die Transatlantik-Flüge der Lufthansa revolutionierte. Am Donnerstag öffnet das Museum erstmals wieder nach dem Corona-Lockdown.

Wedemärker Spedition übernimmt den Transport

Bezahlen musste das notorisch klamme Laatzener Museum für das Exponat nichts, so wie auch nicht für die kleineren Turbinen, die Blackbox und andere Ausstellungsstücke, die in den Bestand übergingen. Auch beim Transport nach Laatzen habe man Riesenglück gehabt: Geliefert wurde die Turbine von einer Wedemärker Spedition, die sich auf Turbinentransporte für MTU in Langenhagen spezialisiert hat – ebenfalls gratis. Und als es darum ging, das tonnenschwere Stück vom Lastwagen zu hieven, habe die benachbarte Firma CG Chemikalien ausgeholfen. Zur Halle gezogen hätte das Team die auf Rollen befestigte Turbine dann mit einem Pkw, in der Halle sei es mit Muskelkraft weiter gegangen.

Besucher können den neuesten Museumszugang ab Donnerstag, 24. Juni, besichtigen – dann öffnet das Luftfahrtmuseum nach der Corona-Unterbrechung erstmals wieder seine Türen. Geöffnet ist das Haus donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass ist um 16.30 Uhr. Im Museum müssen Masken getragen und Abstände von 1,50 Meter eingehalten werden. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Von Johannes Dorndorf