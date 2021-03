Rethen

Geschätzt 80 bis 90 Jahre ist der Bergahorn alt, den eine Fachfirma am Freitagvormittag im Rethener Park mit Hubsteiger und Motorsäge zu fällen begonnen hat. Das Gehölz in unmittelbarer Nähe der Kindertagesstätte Im Park ist ebenso mit dem potenziell gesundheitsgefährdenden Rußrindenpilz befallen wie ein zweiter Bergahorn etwa 30 Meter weiter südlich nahe der städtischen Kita Die Insel. Die Zugänge und Wege dort bleiben frei. Sperrungen sind nicht nötig.

Für die Fällarbeiten und die Entsorgung des Holzes gelten besondere Schutzvorgaben. So müssen die sechs Beschäftigte der Firma Deister-Top Einwegoveralls und FFP2-Atemschutzmasken anlegen. Der Forstwirt auf dem Hubsteiger mit der Motorsäge kommt dem Pilz besonders nahe und trägt sogar eine FFP3-Maske.

Der Rußrindenpilz erinnert an den schwarzen Staub einer Tonerkartusche und setzt sich – dem Namen entsprechend – an der Rinde fest. Seine Sporen können bei Menschen allergische Reaktionen und Atemwegsprobleme auslösen. Wege der Gesundheitsgefahr ist der Pilz auch meldepflichtig und befallene Bäume dürfen ganzjährig gefällt werden.

Erstmals wurde der Rußrindenpilz Ende des 19. Jahrhunderts in Nordamerika entdeckt. Seit 1945 ist er auch in England nachgewiesen. Als Folge des Dürresommers 2003 mehrten sich die Funde auch in Mitteleuropa und in den letzten Jahren stieg deren Zahl weiter an. Im Deister, im Bereich des Stemmer Berges, musste die auch für Laatzen beauftragte Firma Deister Top deshalb schon häufiger tätig werden.

Die Arbeiten im Rethener Park sollen am Freitag bis 17 Uhr beendet werden. Die zersägten Ast- und Stammteile würden zunächst auf das Firmengelände in Barsinghausen gebracht und weiter zerteilt, hieß es am Morgen. Anschließend werden sie in einem Hackschnitzelkraftwerk in Springe oder bei Aha verbrannt.

Von Astrid Köhler