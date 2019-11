Die bulgarische Gruppe The Gregorian Voices legt auf ihrer Wintertour einen Stopp in der St.-Marien-Kirche in Laatzen-Grasdorf ein. Am Dienstag, 3. Dezember, wollen die acht Sänger die Besucher nur mit ihren Stimmen ohne jegliche Instrumentalbegleitung auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen.