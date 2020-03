Rethen

Die Maifeier der AG Rethener Vereine am 1. Mai fällt in diesem Jahr aus. Das teilt die Vorsitzende Elke Heinrich nach einem entsprechenden Vorstandsbeschluss mit. „Selbst wenn die bestehenden Einschränkungen nach dem 18. April gelockert werden, ist eine Durchführung der Veranstaltung in der Kürze der Zeit nicht mehr zu planen“, sagt Heinrich.

Es sei zudem aufgrund der Corona-Krise nicht davon auszugehen, dass Versammlungen in der Größenordnung dieser Veranstaltung zum 1. Mai gestattet würden. „Gerne hätten wir der Bevölkerung Rethens einen Neuanfang signalisiert“, bedauert Heinrich die Entscheidung. „Uns bleibt nur zu hoffen, dass der Weihnachtsmarkt wie gewohnt stattfinden kann.“

Von Johannes Dorndorf