Gleidingen

Bei einem Brand in einer Steinmetz-Werkstatt in der Gleidinger Ritterstraße hat sich ein Mann am Sonnabend schwere Rauchverletzungen zugezogen. Beim Ausbruch des Feuers am späten Nachmittag befanden sich nach Feuerwehrangaben fünf Personen im Obergeschoss über den Werkstatträumen. Als diese den Brand bemerkten, war das Treppenhaus bereits stark verqualmt. Einer von ihnen wagte sich dennoch nach unten, um das Feuer auf eigene Faust zu löschen. Dabei atmete er offenbar so viel Qualm ein, dass er später in einer Klinik stationär behandelt werden musste.

Die übrigen vier Personen seien hingegen im Obergeschoss geblieben und hätten nach anderen Wegen gesucht, das Gebäude zu verlassen. „Sie haben zunächst überlegt, sich aus dem Obergeschoss abzuseilen“, berichtet Feuerwehrsprecher Florian Paetz. Ein Nachbar habe schließlich mit einer Leiter ausgeholfen, so dass die Eingeschlossenen sicher ins Freie gelangten.

Die Feuerwehren aus Gleidingen, Rethen und Laatzen wurden um 17.23 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der durch das Treppenhaus geeilte Mann die Flammen bereits erstickt. Die Feuerwehrleute prüften die Brandstelle und löschten die restlichen Brandnester in der Werkstatt mit einem Hochdruck-Löscher ab.

Brand ging von Werkbank aus

Ausgegangen war der Brand von einer Werkbank in der Steinmetz-Werkstatt. Die Flammen hatten sich laut Feuerwehr nicht großflächig ausgebreitet, so dass das Gebäude mit Ausnahme der Rauchschäden und eines zerbrochenen Fensters keinen Schaden genommen habe. Der starke Qualm war vor allem durch geschmolzene Plastikteile verursacht worden, darunter mehrere Elektrogeräte.

Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Vor Ort waren 20 ehrenamtliche Helfer der Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen sowie Einsatzkräfte von Polizei und DRK. Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

Von Johannes Dorndorf