Laatzen-Mitte

„Ich war vollkommen fassungslos, immer bemüht, Worte aufzuschnappen und mich zu integrieren.“ So beschreibt die gebürtige Französin Maria-Catherine Wuttke ihre Situation, als sie 1964 nach dem frühen Tod ihres Vaters von Paris nach Hannover kam. Damals war sie 15 Jahre alt und verstand kein Wort Deutsch. „Ich konnte nur ,Ja‘, ,Nein‘ und ,Danke‘ sagen“, erinnert sich die heute 71-Jährige. Mittlerweile arbeitet sie seit 25 Jahren als Dozentin an der Leine-Volkshochschule.

Wuttke wurde 1949 in Paris geboren. Ihr Vater ist Franzose, ihre Mutter stammt aus Deutschland. Nachdem ihr Vater gestorben war, zog ihre Mutter mit ihr nach Hannover. „Sie musste arbeiten und Geld verdienen“, berichtet Wuttke, die seit 1967 in Laatzen lebt. „In Frankreich hätte sie damals keine Stelle bekommen.“

Nie den deutschen Pass beantragt

In der hannoverschen Käthe-Kollwitz-Schule fand die Jugendliche damals schnell Anschluss. „Nach Schulschluss bin ich immer mit zu einer Freundin gegangen“, berichtet die 71-Jährige. Die habe ihr Deutsch beigebracht und sie ihr dafür Französisch. Bis sie das deutsche H richtig aussprechen konnte, habe sie lange geübt. „Ich habe mir ein Blatt Papier auf die Handfläche gelegt und vor meinen Mund gehalten.“ Dann habe sie das Wort „Haus“ gesagt. „Ich habe so lange geübt, bis das Papier durch meine Aussprache von der Hand geweht wurde.“

Heute spricht die Französin, die nie den deutschen Pass beantragt hat, vollkommen akzentfrei Deutsch. „Das war mir immer sehr wichtig“, sagt sie.

Das Bild in ihrer Aufenthaltsbescheinigung zeigt Maria-Catherine Wuttke im Alter von 16 Jahren, kurz nachdem sie nach Deutschland gekommen war. Quelle: Privat

Durch Zufall zur VHS gekommen

Nachdem sie mit 21 Jahren geheiratet und eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht hatte, arbeitete Wuttke unter anderem mehrere Jahre auch am Klinikum Agnes Karll in Laatzen. Später erhielt sie durch Zufall eine Stelle an der Leine-VHS. „Eine Bekannte hat mich gefragt, ob ich nicht einspringen will, weil eine Dozentin ausgefallen war“, berichtet sie. Das ist mittlerweile 25 Jahre her.

Seit Februar 1996 unterrichtet Wuttke immer noch den gleichen Kurs: B1 – Französisch für Teilnehmer mit drei bis vier Jahren Vorkenntnissen. Nur der Ort hat sich geändert. Fanden die Kurse früher noch in Arnum statt, unterrichtet sie heute in der Albert-Einstein-Schule in Laatzen-Mitte, jeweils montags von 17.45 bis 19.15 Uhr. „Eine Teilnehmerin ist sogar seit 25 Jahren mit dabei“, sagt Wuttke stolz.

Wuttke gibt Deutschkurse für Ausländer

Von 2006 bis 2011 hat die Französin auch Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Dabei konnte sie von ihrer Vergangenheit profitieren. „Ich kann mich gut in die Menschen einfühlen, die nach Deutschland kommen und noch kein Wort von der Sprache verstehen oder sprechen können.“ Mittlerweile hat ihre Tochter, die ebenfalls als Sprachlehrerin arbeitet, ihren Deutschkurs übernommen.

Leine-VHS überreicht Urkunden für Dozententätigkeit Für ihre langjährige Dozententätigkeit seit Februar 1996 ist Maria-Catherine Wuttke jetzt von der Leine-VHS ausgezeichnet worden. Die Fachbereichsleiterin für Sprachen, Sabine Lemberg-Haas, überreichte der Laatzenerin vor deren Wohnung eine Urkunde und Blumen und dankte ihr für die Verbundenheit. Die Praxis der Urkundenvergabe anlässlich der Dozentenjubiläen ruhte für einige Zeit. Doch die neue Geschäftsführerin Brigitte Germer, die ihr Amt im vergangenen Jahr antrat, will sie wiederbeleben. Stichtag für die Berechnung und den Neubeginn war der 1. Januar 2021. In diesem Jahr werde es keine weiteren Jubiläen geben, teilte die Leine-VHS mit. Erfreulicherweise gebe es aber 15 Frauen und Männer, die 29 Jahre und länger bei der Leine-VHS unterrichten. Die dienstälteste Dozentin ist seit 42 Jahren dabei. akö

Doch ihren Französischkurs will die 71-Jährige noch lange weiterführen. „Es war immer mein Traum, Lehrerin zu werden“, sagt sie. „Doch damals konnte ich nicht studieren, weil das Geld gefehlt hat.“ Wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns ist aktuell zwar kein Präsenzunterricht möglich. Doch sobald es wieder gestattet ist, soll es weitergehen.

„Man muss sich anpassen, bloß kein Stillstand“

Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für Menschen, denen sie die deutsche Sprache vermittelt, führt Wuttke derzeit online fort: über Facetime, Skype oder Zoom. „Man muss sich anpassen, bloß kein Stillstand“ ist das Motto der Laatzenerin, das sie wie so oft in ihrem Leben auch durch die aktuelle Krise trägt.

Von Stephanie Zerm