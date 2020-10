Rethen

Die Gewinner des diesjährigen Jugendkunstpreises stehen fest: Gewinnerin bei den 13- bis 18-Jährigen ist die Laatzenerin Maria Keppa (14), in der Gruppe der Sieben- bis Zwölfjährigen schaffte es Luise Kreie (12) aus Hannover auf den ersten Platz. Beide Preise sind mit jeweils 100 Euro dotiert. Die zweiten und dritten Preise in der Kategorie der jüngeren Teilnehmer gehen an Jonas Bärsch (9) und Ellie Jones (9), bei den Älteren sind es Nele Rogosin (17) aus Hannover und Tia Ahuja (13) aus Laatzen. Die Zweitplatzierten gewannen jeweils 50 Euro, 30 Euro durften sich die Gewinner der dritten Plätze mit nach Hause nehmen. Bürgermeister Jürgen Köhne überreichte die Preise am Dienstagabend im Rethener Familienzentrum.

Sie sind die Preisträger des Jugendkunstpreises Laatzen 2020: Maria Keppa (14, oben von links), Nele Rogosin (17), Tia Ahuha (13), Luise Kreie (12, unten von links), Jonas Bärsche (9) und Ellie Jones (9). Quelle: Daniel Junker

„Die Beteiligung war höher als im vergangenen Jahr“, betonte Monika Gorbuschin vom Kunstkreis Laatzen, der den Jugendkunstpreis seit 2013 als eigenen Wettbewerb losgelöst von den Erwachsenen ausrichtet. 22 Bilder wurden von den 15 Kindern und Jugendliche abgegeben. 2019 hatten 13 Teilnehmerinnen mitgemacht, im Jahr davor waren es sogar nur sieben. Die eingereichten Werke wurden diesmal vom Zeichenlehrer Detlef Topel und dem ehemaligen Pattenser Kunstlehrer Heinz-Helmut Laurisch bewertet, ohne den Namen und das Geschlecht der Teilnehmer zu kennen. „Für die Jury war ausschließlich die Qualität in Zusammenhang mit dem Alter der jungen Künstler ausschlaggebend“, machte Gorbuschin deutlich.

Jury lobt gelungene Ausführungen

Beim Siegerbeitrag von Maria Keppa, die einen Menschen mit als Weltkarte gestaltete Mund-Nasen-Schutz verbildlicht hat, hob die Jury die kreative Idee hervor: „ Maria weist in ihrem Bild darauf hin, wie weltumspannend das Thema in Zeiten einer Pandemie ist.“ Zudem lobten die Juroren die gelungene Ausführung mit sehr guter Farbgestaltung. Der Gewinnerin in der Gruppe der Sieben- bis 12-Jährigen bescheinigten Laurisch und Topel eine gute Beobachtungsgabe: „Besonders beeindruckt hat die Jury, dass Luise die Proportionsregeln richtig gut umgesetzt hat.“

Zur Galerie Bürgermeister Jürgen Köhne und die Kunstkreisvorsitzende Monika Gorbuschin ehren die Gewinner des diesjährigen Kunstpreises Laatzen im Rethener Familienzentrum.

Der diesjährige Wettbewerb lief unter dem Motto „Mal was anderes“, es war kein konkretes Thema vorgegeben. Der Kunstkreis wollte die Teilnehmer dazu auffordern, neue Techniken ausprobieren oder mit unüblichen Materialien zu experimentieren. Das ist in den Augen der Jury allen Preisträgern gut gelungen. Die neunjährige Ellie Jones hatte zum Beispiel eine Collage erstellt und auf ihre Zeichnung verschiedene Materialien aufgeklebt. Das Werk der 17-jährigen Nele Rogosin wartete mit Stickereien auf. „Es lohnt sich, länger vor dem Bild zu verweilen, um die Einzelheiten und Techniken zu erkennen.“

Preisverleihung trotz Corona

Aufgrund der Corona-Bestimmungen durften die Gewinner von jeweils nur einem Elternteil begleitet werden. „Die Kapazität im Saal des Familienzentrums ist damit leider schon ausgeschöpft“, sagte Gorbuschin. Lob kam von den Eltern: „Es ist toll, dass es den Kunstpreis auch in dieser schwierigen Zeit gibt und die Kreativität der Kinder damit gefördert wird“, sagte Ines Kreie, Mutter der Gewinnerin Luise. Der Kunstpreis sei ein Impuls, sich näher mit einem Thema zu beschäftigen eine angefangene Arbeit auch zu Ende zu bringen. „Das ist eine tolle Motivation. Ohne Preis würde das vielleicht nicht so intensiv ausgeführt.“

Von Daniel Junker