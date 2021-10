Laatzen-Mitte

Seit November ist die Marktstraße in Laatzen für den Durchfahrtverkehr gesperrt. Doch die Langzeitbaustelle, bei der die einst vierspurige Straße zurückgebaut, Kanäle erneuert und die Oberfläche für Autos, Radfahrer und Fußgänger erneuert wird, soll zur angekündigten Jahresfrist fertig sein. Aktuell werden Tausende Stauden in den auf 4,80 Meter verbreiterten Grünstreifen gesetzt.

„Das ist richtig toll“, schwärmt Juliane Wanninger von der Firma Mull und Ohlendorf in einer kurzen Schipppause. Die gelernte Staudengärtnerin ist gerade dabei, am nördlichen Ende des lang gestreckten Beetes Mulch zwischen den frisch gesetzten Pflanzen zu verteilen. Sie freue sich, ihr Wissen einmal im größeren Stil auf einer öffentlichen Fläche einbringen. Die Größe des Grünstreifens und seine Gestaltung seien für eine Kommune beachtlich und ein Beitrag zur Verbesserung des Klimas in der Stadt.

Dutzende verschiedenartige Stauden

Die Reaktionen der Passanten auf die Grünarbeiten seien höchst unterschiedlich gewesen, berichtet die Staudengärtnerin: von Beschimpfungen, dass wegen der Pflanzen die Straße gesperrt sei, bis zu Jubel.

Neben den verschiedenartigen Stauden werden auch Frühjahrsblüher in den Grünstreifen und die seitlichen Pflanzinseln gesetzt. Quelle: Astrid Köhler

Wachsen werden auf dem Streifen Dutzende verschiedenartige Stauden von Asternarten über die Mazedonische Witwenblume (Knautia Macedonica) bis zu Scilla, Storchschnabel, Syrischem Brandkraut (Plomis russeliana) und Steppeniris. Es sind jene Pflanzen, die zu den Mischungen „Bernburger Blütensteppe“, „Silbersommer“ und „Tanz der Gräser“ gehören. Der Bund der Staudengärtner empfehle diese als Straßenbegleitgrün für trockene Standorte, erklärt Wanninger. Die Straße werde im Sommer sehr heiß. Außerdem seien die Pflanzen gefeit gegen den über die Fahrbahn fegenden Wind und weitestgehend salzresistent – was wichtig ist, denn bei Glatteis muss schließlich gestreut werden.

Winterharte Stauden und Blumenzwiebeln

Auch die mit Metalleinfassung gestalteten Hochbeete mit Sitzgelegenheiten im Seitenbereich der Straße sind mit Pflanzen aus dieser Mischung gestaltet. Während die meisten winterharten Stauden schon gepflanzt sind, sollen die Zwiebeln von Frühjahrsblühern noch unter die Erde gebracht werden, davon allein 9000 Krokusse sowie Tausende weitere Zwiebeln von Wildtulpen, Narzissen und purpurblühender Zierlauch.

Seit November ist die Marktstraße für den Durchfahrtverkehr gesperrt. Innerhalb der angekündigten Jahresfrist sollen die Baustelle beendet und die Verbindung vom Marktplatz zur Würzburger Straße beendet sein. Quelle: Astrid Köhler

Nach Auskunft von Stadtsprecherin Anke Weisbrich sollten die Grünarbeiten spätestens Ende kommender Woche beendet sein. Danach werde die Fahrbahn markiert. Die Spur für die Autos soll den Plänen nach 5,45 Meter und in einem Teilabschnitt 3,25 Meter breit sein und Fahrradfahrern 2,20 Meter zur Verfügung stehen. „Erst danach können die Baumaßnahme abgenommen und die Straße bei Mängelfreiheit für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden“, sagte Weisbrich. Der genaue Zeitpunkt werde noch gesondert mitgeteilt.

Von Astrid Köhler