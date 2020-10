Laatzen-Mitte

Auf der Marktstraße stehen umfangreiche Bauarbeiten bevor. Von Montag, 2. November, an ist der Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Marktplatz und der dahinter liegenden Robert-Koch-Straße auf der einen sowie der Albert-Schweitzer-Straße auf der anderen Seite für den motorisierten Individualverkehr sowie Busse voll gesperrt. Geschätzte Bauzeit: etwa ein Jahr. Wie wird der Verkehr umgeleitet? Wie steht es um die Erreichbarkeit von Rathaus und Polizei? Was wird eigentlich so lange gemacht? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Um was für eine Baumaßnahme handelt es sich?

Um den zweiten Abschnitt Umbau Marktstraße, bei dem wie schon zuvor im südlichen Teil zwischen Wülferoder Straße und Stadthaus die einst vierspurige Straße auf dauerhaft nur eine Spur pro Fahrtrichtung reduziert und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen wird. Zudem lässt die Stadt neue Schmutzwasserkanäle und einen auf 400 Kubikmeter Stauraum vergrößerten Regenwasserkanal verlegen.

Warum sind die Arbeiten so wichtig?

Bisher wird das Abwasser durch Kanäle geleitet, die unter dem Leine-Center liegen. Das ist nicht mehr zulässig. Sobald die neuen in sogenannter Rahmenbauweise erstellten Kanäle verlegt und an die bestehenden nahe der Würzburger Straße angeschlossen sind, werden die alten, noch unter Gebäuden liegenden Leitungen still gelegt.

Für wen gilt die Vollsperrung der Marktstraße ?

Für Auto- und Motorradfahrer wie überhaupt für den kompletten Individualverkehr. Diese werden bereits ab der Wülferoder Straße beziehungsweise in der Gegenrichtung über die Würzburger Straße und Erich-Panitz-Straße umgeleitet. Auch der Busverkehr wird umgeleitet. Lediglich Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie Lieferfahrzeuge des Bekleidungsgeschäftes C&A, dessen Zufahrt dort liegt, können den Marktstraßenbereich weiterhin befahren. Auch der Parkplatz am Gemeindezentrum Arche mit Diakoniestation bleibt durchgängig erreichbar.

Was müssen Busfahrgäste beachten?

Die auf der Marktstraße verkehrenden Üstra-Linien 341, 345, 346 und 390 umfahren die Baustelle über den Marktplatz, die Robert-Koch- und Erich-Panitz-Straße. Die Bushaltestelle Würzburger Straße nahe dem Abzweig zur Albert-Schweitzer-Straße entfällt ersatzlos.

Gilt die Umleitungen auch für Fußgänger und Radfahrer?

Nein. Sie müssen aber mitunter die Straßenseite wechseln, weil der Fußgänger- und Radverkehr auf jeweils einer Seite geführt wird, anfangs auf der Rathausseite, später dann auf dem neu angelegten Bereich auf der Seite der Arche.

Was ist mit den Parkplätzen?

Im betroffenen Abschnitt der Marktstraße gibt es 108 Parkplätze. Diese entfallen während der Bauzeit vollständig. Nach Ende der Arbeiten soll es etwa 30 geben.

Ist das nicht ungerecht für Anwohner?

Nein, sagt Stadtrat Grüning. Die Situation sei im Gegenteil für diese zuletzt sehr komfortabel gewesen, denn nachdem der Bereich provisorisch verkehrsberuhigt wurde und Dutzende neue Parkplätze auf den jeweils linken Fahrspuren geschaffen wurden, blieben die vorhandenen Parkdecks und andere kostenpflichtige Stellplätze der Wohnungsgesellschaften weitestgehend ungenutzt. Die Stadt rät Anwohnern, sich rechtzeitig zu kümmern.

Was ist mit jenen Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, und ins Rathaus oder zur Polizei müssen?

Der kleine Parkplatz mit breiten Behindertenstellplätze am Rathaus bleibt zugänglich. Da dort künftig aber auch die Einsatzwagen der Polizei stehen, ist es eng, der Platz sollte tatsächlich nur bei dringendem Bedarf angefahren werden. Stadtmitarbeiter und andere mit entsprechender Genehmigung können ihre Autos auf einem ausgewiesenen Teil des Parkplatzes am Erich-Kästner-Schulzentrum abstellen, wo für alle anderen Autofahrer montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr ein Halteverbot gilt.

Wie soll die Marktstraße künftig aussehen?

Ähnlich wie weiter südlich im ersten Bauabschnitt mit gepflasterten, zwischen 2,85 und sieben Meter breiten Gehwegen, Gräserinseln, Bänken, einzelnen Parkbuchten und jeweils einer Fahrspur pro Richtung. Der Radverkehr wird vom Schulzentrum kommend bis zur Fußgängerbrücke am Leine-Center noch im Seitenbereich geführt, weiter nördlich dann auf einem markierten 2,20 Meter breiten Streifen parallel zum Autoverkehr auf die Straße gelenkt. Die asphaltierten Fahrbahnen sind an der engsten Stelle 3,25 Meter, ansonsten 5,45 Meter breit.

Bleibt der Mittelstreifen erhalten?

Ja, aber er verändert sich. Alle Bäume und Sträucher werden im Zuge der Bauarbeiten entfernt. Auf dem mit künftig 4,80 Metern fast doppelt so breiten Mittelstreifen (bisher 2,50 Meter) werden 20 neue Bäume gepflanzt, die gleichen Arten, wie sie schon weiter südlich im ersten Bauabschnitt gepflanzt wurden: Schmuckeschen und Traubeneichen. Auch diverse neue Stauden werden auf der Mittelinsel wachsen.

Die zu fällenden Bäume sind bereits markiert. Der Mittelstreifen wird im Zuge der Bauarbeiten komplett freigelegt und anschließend von 2,50 auf 4,80 Meter verbreitert sowie neu bepflanzt. Die Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr parken künftig nicht mehr an der Marktstraße, sondern auf dem Rathausparkplatz. Quelle: Astrid Köhler

Was kostet der Umbau – und wer zahlt?

Die gesamte Maßnahme des zweiten Bauabschnitts ist mit 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten für Regen- und Schmutzwasserkanalisation in Höhe von rund 825.000 Euro muss die Stadt allein aufbringen und aus dem Gebührenhaushalt finanzieren. Der mit 1,07 Millionen Euro veranschlagte Betrag für den Straßenbau samt neuer Grünanlagen wird über das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (früher Soziale Stadt) finanziert: Mit der Stadt Laatzen übernehmen auch der Bund und das Land Niedersachsen jeweils ein Drittel.

Wie lange dauert alles?

Der zweite Bauabschnitt für den Umbau Marktstraße soll in einem Jahr, im Herbst 2021, beendet sein. Der Gehweg auf der Westseite wird aber nur provisorisch asphaltiert: wegen des geplanten Neubaus eines Bürohauses an der Ecke Marktstraße/Albert-Schweitzer Straße sowie dem Neubau des Rathauses. Der Gehweg soll zu einem späteren Zeitpunkt richtig ausgebaut werden. Den finalen dritten Bauabschnitt, dann bis zur Wülferoder Straße, bereitet die Stadt aktuell vor. Er soll idealerweise 2021, entweder im Anschluss oder auch parallel zum zweiten Bauabschnitt beginnen.

Von Astrid Köhler