Die 53 Kinder sowie die rund 30 Kollegen und Mitarbeiter kennt Martin Haße zwar schon seit einem halben Jahr, und doch ist der Pädagoge auch ein Neuling in Gleidingen. Zum Februar hat der 50-Jährige die vakante Leitung der Eberhard-Schomburg-Förderschule übernommen. Am Donnerstag wurde der gebürtige Hesse, passionierter Fahrradfahrer und Klavierspieler, bei einer bunten Feierstunde offiziell ins Amt eingeführt.

„Mir ist es ganz wichtig, dass wir gut miteinander klarkommen als bunte Truppe“, betonte Haße am Donnerstag nach dem abwechslungsreichen Aufführungsreigen und mit einem langen Blick zu den vor ihm sitzenden Schülern: „Ich mag jeden Einzelnen von euch und hoffe, dass ihr das spürt, selbst wenn ich auch mal streng sein muss.“

So viel wie möglich zu lernen sei wichtig, sagt er einige Zeit später, als er wieder an seinem Schreibtisch sitzt. Er schiebt hinterher: „Bildung ist aber nicht alles: Wenn Herz und Charakter nicht mitgeformt werden, dann stimmt da was nicht.“

In der Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung gebe es keinen Leistungsdruck. Gemeinsam mit seinem Team und den Eltern wolle er dabei helfen, dass die Kinder das Beste aus sich herausholen. „Es kommt auf den Menschen an. Jeder ist wichtig und bringt die Gesellschaft voran.“ Diese Botschaft sei ihm auch bei der Erziehung seiner eigenen Kindern wichtig, sagt der sechsfache Vater von Kindern im Alter von zwölf bis 23 Jahren.

Als Zivi bei der Heilsarmee

Mit seiner Familie lebt Haße in der List in Hannover. Gleidingen ist die fünfte Station seines beruflichen Werdegangs. Der gebürtige Hesse ist im Landkreis Gießen aufgewachsen und interessierte sich bereits früh für soziale Arbeit. Für seine Schulpraktika wählte er eine Behinderteneinrichtung mit Kindergarten sowie eine Tagesförderstätte für Behinderte aus. Den Zivildienst leistete er in Hamburg bei der Heilsarmee in St. Pauli, half mit bei der Obdachlosenversorgung und Kleiderkammer.

In der Hansestadt studierte er Behindertenpädagogik und blieb auch die erste Zeit nach dem Referendariat dort. 2003 zog es Haße und seine Familie – seine Frau stammt aus Korea und ist ebenfalls Lehrerin – nach Celle, wo er bis 2016 sowohl als Förderschullehrer an der Paul-Klee-Schule wie auch inklusiv an der dortigen Oberschule Celle 1 arbeitete. Anschließend war er im Kultusministerium im Referat Inklusion tätig, doch nach drei Jahren wollte er zurück in den Schuldienst. So bewarb er sich für die Nachfolge von Harald Köllen in Gleidingen.

Schulleiter will Musik stärken

Die Stellenbesetzung habe sich zwar eine Weile gezogen, sodass er zunächst als „normaler Kollege“ mit einer kommissarischen Schulleitung angefangen habe. Alle nun schon zu kennen mache ihn froh: „Wir arbeiten gut zusammen.“

Den Schwerpunkt Sport will Haße weiter fördern und künftig auch die Musikangebote stärken. Er sei zwar kein ausgebildeter Musiklehrer, aber Gitarre und Klavier spielen könne er und mit den an der Schule vorhandenen Kompetenzen ließe sich dies gut verbinden.

Zu den anstehenden Projekten der Eberhard-Schomburg-Schule, deren Pädagogen auch an mehreren Laatzener Grundschulen arbeiten, zählt Haße die Umsetzung der neuen Kernkurrikula, Konzepte für einen zeitgemäßeren Unterricht und Fortbildungen zur unterstützenden Kommunikation („Talker“) sowie die Schulbegleitung. Auch die anstehende Schulhoferweiterung ist ein Thema.

Nach seinen persönlichen Wünschen als neuer Schulleiter gefragt, sagt Haße: „Ich möchte klar, verbindlich, auf einer guten menschlichen kommunikativen Art sein, kritikfähig bleiben und die Bereiche Pädagogik, Umgang mit Schülern, Organisatorisches und Mitarbeiterführung in guten Einklang bringen.“

