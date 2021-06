Laatzen-Mitte

Gilt sie noch – oder gilt sie nicht mehr? An Laatzens Leineplatz hängen weiterhin Schilder, die dort das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorschreiben. In Hannovers Innenstadt hingegen gilt bereits seit drei Wochen keine Maskenpflicht mehr, nachdem die Region Hannover die Regelung am 20. Mai aufgrund gesunkener Inzidenzwerte aufgehoben hatte. Bereits seit dem 18. Mai müssen Passanten am Nordufer und am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer des Maschsees sowie an der Promenade des Steinhuder Meeres keine Masken mehr tragen.

Warum aber sind die Regeln vor dem Leine-Center strenger als in Hannovers Innenstadt? „Unabhängig von den Allgemeinverfügungen der Region Hannover schreibt die Niedersächsische Corona-Verordnung in manchen Bereichen unmittelbar eine Maskenpflicht vor“, beantwortet Stadtsprecherin Anke Weisbrich eine Anfrage der HAZ. Diese gelte unter anderem für Geschäfte sowie für deren Eingangsbereiche und die dazugehörenden Parkplätzen. Wörtlich heißt es in der Verordnung: „Jede Person hat in geschlossenen Räumen, die im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, und in den vor diesen Räumen gelegenen Eingangsbereichen sowie auf den zugehörigen Parkplätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“

Stadt legt Verordnung streng aus

Die Stadt legt die Verordnung offenbar ziemlich streng aus: Nach Ansicht der Verwaltung ist der gesamte Leineplatz der Eingangsbereich des Leine-Centers sowie der Sparkasse. Die Maskenpflicht gelte dort deshalb nach wie vor, teilt Weisbrich mit. „Dazu bedarf es keiner Anordnung durch die Region Hannover.“ Auch Bewohner und Besucher des Hochhauses am Leineplatz müssen demnach auf dem Weg zum Gebäude Masken tragen, obwohl der Eingang zum Leine-Center rund 100 Meter entfernt ist.

Die von der Stadt aufgehängten Schilder hätten rein informativen Charakter, die Passanten an das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes erinnern sollen, ergänzt Weisbrich. Dem entsprechend gilt die Maskenpflicht weiterhin auch in den entsprechenden Bereichen des Turmcenters in Alt-Laatzen, am Marktzentrum Rethen und vor anderen Geschäften.

Auf dem Marktplatz gilt Maskenpflicht nur teilweise

Auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr müsse der Schutz ebenfalls weiterhin getragen werden, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. „Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht weiterhin, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.“ Auf dem Laatzener Marktplatz müssen die Bedeckungen hingegen nur noch in den Eingangsbereichen des Rathauses sowie des Leine-Centers getragen werden, sagt Weisbrich.

Von Daniel Junker