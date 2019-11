Alt-Laatzen

Zwei Maskierte haben am Montagabend ein Wettbüro in Alt-Laatzen überfallen und Geld in nicht genannter Höhe geraubt. Ein 23-jähriger Angestellter wurde leicht verletzt. Die Polizei hofft auf Zeugen für die Tat an der Hildesheimer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Räuber gegen 22.50 Uhr das Wettbüro nahe der Einmündung zur Kronsbergstraße. Zu dem Zeitpunkt hielt sich außer dem Angestellten nur noch ein Gast in dem Raum auf. Unvermittelt habe dann einer der beiden offenbar unbewaffneten Täter mit bloßen Händen auf den Angestellten eingeschlagen und Geld gefordert.

Kurz darauf flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Täter trugen dunkle Kapuzenjacken und Masken

Die beiden Täter sollen 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Einer der beiden trug eine dunkle Kapuzenjacke und weiße Sportschuhe. Über das Gesicht hatte er sich eine Sturmmaske gezogen, die Hände mit dunklen Handschuhen bedeckt. Sein Komplize war mit einer dunklen Hose, einer dunklen Kapuzenjacke und dunklen Schuhen bekleidet. Auch er verbarg sein Gesicht unter einer Sturmmaske.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von Astrid Köhler