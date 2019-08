Rethen

„Ich habe es in 26 Jahren noch nicht erlebt, dass bei einer Typisierungsaktion so kurz nach dem Aufruf so viele Leute gekommen sind.“ Petra Neumann-Wollenkampf, Vorsitzende des Vereins „ Wolfsburg hilft“, war immens beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, die die Laatzener am Sonnabend in Laatzen-Rethen an den Tag gelegt haben. Insgesamt 1078 potenzielle Knochenmarkspender waren bei der Typisierungsaktion für die Rethenerin Michelle Hohbein dabei. Der Andrang war sogar für die erfahrenen Helfer kaum zu fassen: „Normalerweile haben wir für eine solche Aktion eine Vorbereitungszeit von zwei bis drei Wochen, diesmal waren es nur sechs Tage. Ich hätte nie gedacht, dass das hier heute so kracht“, machte Neumann-Wollenkampf deutlich.

Dass es voll werden würde, hatten die Organisatoren – Freunde und Bekannte der Familie sowie Helfer vom Verein „ Rethen rockt“ und vom Friseursalon Haarwerk – aufgrund des vorher absehbaren großen Interesses allerdings schon vermutet. Deshalb hatten sie sich bereits am Freitag darum gekümmert, dass die Typisierungsaktion vom Feuerwehrgerätehaus ins Familienzentrum Rethen verlegt wird. „Das hat auch ganz problemlos geklappt“, sagte Holger „Bullo“ Schreiber von „ Rethen rockt“ erfreut. „Die Stadt hat uns innerhalb von nur zehn Minuten die Zusagen gegeben.“

1078 potentielle Knochenmarkspender haben sich am Sonnabend an der Typisierungsaktion für die Rethenerin Michelle Hohbein im Familienzentrum Rethen beteiligt.

Schon vor Beginn ist der Andrang groß

Die Verlegung war auch notwendig: Schon vor dem Start der Typisierungsaktion hatte sich eine Menschentraube an der Braunschweiger Straße gebildet, und der Besucherstrom brach bis zum Abend nicht ab. Um der Menschenmasse überhaupt Herr werden zu können, hatten die 33 Helfer die Anmeldung im großen Saal im Erdgeschoss eingerichtet. Die eigentliche Entnahme der Gewebeproben mittels Wattestäbchen ging dann in der ersten Etage über die Bühne – und zwar im Akkord.

Mehrere Dutzende Spendewillige wurden gleichzeitig in den großen Raum gebeten. Sie nahmen an den Tischen Platz, die die Helfer erst kurz zuvor vom Erdgeschoss in den Raum getragen hatten. Dort erklärte Vorsitzende Petra Neumann-Wollenkampf den Anwesenden die Prozedur. Jeder Beteiligte hielt sich selbst eine Minute lang zwei Wattestäbchen in den Mund, danach rieben die Teilnehmer ein weiteres unter der Oberlippe entlang. Damit war die Typisierung auch schon beendet.

„Ich hatte heute morgen erst von der Aktion erfahren“, berichtet Julia Gröger-Jansisch. „Eine Bekannte hatte den Aufruf als WhatsApp-Profilbild, darüber bin ich gestolpert.“ Die 42-Jährige sagte, sie habe schon länger darüber nachgedacht, sich registrieren zu lassen. „Also bin ich spontan hierher gekommen.“ Malte Kühn ist sogar extra aus Braunschweig nach Rethen gekommen. „Ich habe das über die Medien erfahren.“ Er ist mit der Rethenerin Nathalie Abels zur Typisierungsaktion gekommen, die Michelle Hohmann wiederum aus dem erweiterten Freundeskreis kennt. „Ich wollte mich immer schon registrieren lassen, heute war eine gute Gelegenheit dafür. Wenn man helfen kann, hilft man gerne.“

Spendewillige nehmen Wartezeit gelassen

Obwohl die Entnahme der Gewebeproben eigentlich recht schnell über die Bühne ging, bildeten sich immer wieder lange Menschenschlangen auf den Fluren, weil immer wieder neue Menschen ins Familienzentrum strömten. Die Wartezeit nahmen alle Beteiligten aber sehr gelassen in Kauf. Im Anschluss konnten sich die Spender bei den Helfern vor dem Familienzentrum mit Kaffee, Kuchen oder Würstchen versorgen. Die Hannoverschen Werkstätten, die Bäckerei Volkmann und die Metro hatten die Waren zur Verfügung gestellt, die Getränke finanzierte der Verein „ Hannover rockt“ aus eigener Tasche. „Einige Laatzener hatten am Vormittag sogar selbst gebackenen Kuchen vorbei gebracht“, sagte Tanja Blumberg von „ Rethen rockt“ freudig. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet.“

Sprachlos waren auch Michelles Mutter Susanne Hohbein und ihr Lebensgefährte Marcell Zangenmeister. „Wir sind von der Hilfsbereitschaft einfach überwältigt. Es ist großartig, dass sich so viele beteiligen.“ Ganz besonders habe es sie beeindruckt, dass so viele junge Leute ins Familienzentrum gekommen sind. „Das, was unsere Freunde und Bekannten da in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, ist unbeschreiblich“, machte Susanne Hohbein deutlich.

Beeindruckend ist aber nicht nur die Anzahl der abgegebenen Gewebeproben: Zusätzlich haben die Teilnehmer den beachtlichen Betrag von 7176 Euro gespendet, mit dem die Typisierung – sie kostet immerhin 35 Euro pro Spender – finanziert wird.

Weitere Typisierungsaktion am Donnerstag, 22. August

Am Donnerstag, 22. August, bietet die Deutsche Rentenversicherung ( DRV) eine weitere Typisierungsaktion für Michelle Hohbein an. Interessierte können in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ins Hauptgebäude an der Langen Weihe 6 in Laatzen-Mitte kommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Daniel Junker