Laatzen

Es war ein unruhiges Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet von Laatzen. Die Ehrenamtlichen mussten zwar mehrmals ausrücken, weil Brandmeldeanlagen in Betrieben und Altenheimen ausgelöst hatten. Verletzt wurde niemand.

Am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr Uhr meldete die Anlage des Neubaus der Firma Siemens an der Werner-von-Siemens-Straße einen Brandalarm. Drei Fahrzeuge mit einem guten Dutzend Einsatzkräften rückten aus. Vor Ort konnten die Feuerwehrleute nach Auskunft von Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft aber schnell Entwarnung geben, weil es sich um einen Fehlalarm handelte.

Anzeige

Am Sonntag fuhren die ehrenamtlichen Kräfte aus Laatzen noch zweimal zum Neubau der Firma Siemens, weil die Brandmeldeanlage wieder ausgelöst hatte: um kurz nach 8 Uhr morgens und gegen 10.30 am Vormittag.

Weitere HAZ+ Artikel

Bei beiden Alarmen konnte die Ursache nicht eindeutig geklärt werden. Vermutet wird ein technischer Defekt in der Anlage. „Feuer oder Rauch waren jedenfalls nicht zu entdecken“, teilt Senft mit.

Angebranntes Essen im Altenheim sorgt für Alarm

Schon am Freitag gegen 18 Uhr hatte der Alarm des Alten- und Pflegeheims an der Dr.-Alex-Schönberg-Straße in Rethen ein Feuer gemeldet. Die Ortsfeuerwehren Rethen und Laatzen rückten mit zahlreichen Fahrzeugen zu dem Seniorenwohnpark aus. „Nach ausgiebiger Erkundung stellten die Helfer fest, dass angebranntes Essen die Ursache des Alarms war“, teilt Senft mit. Alle Kräfte konnte wieder einrücken.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Laatzen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop