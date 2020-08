Laatzen/Pattensen

Was mutet in Niedersachsen typisch amerikanisch an und könnte so auch in den USA stehen? Bei der Suche nach passenden Drehorten für den Kinofilm „ Las Vegas“ sind die Location-Scouts der Produktionsfirma Junifilm unter anderem in Alt-Laatzen fündig geworden. Im Schnellrestaurant Mel’s Diner drehte das Team am Freitag einige Szenen mit den Schauspielern Tim-Fabian Hoffmann und Daniel Roth – und wollte dabei unter sich bleiben. Zuvor wurde bereits auf einer Pferdekoppel in Pattensen und im Amtsgericht Lehrte gefilmt.

Lesen Sie auch: Amtsgericht Lehrte wird zur Filmkulisse

Anzeige

Der Streifen ist das Debüt des jungen Autors und Regisseurs Kolja Malik und spielt in Berlin, Brandenburg und Las Vegas. Dementsprechend waren die Orte auszuwählen, wobei acht der 30 geplanten Drehtage in Niedersachsen über die Bühne gehen müssen. Das ist die Bedingungen, damit die Mediengesellschaft Nordmedia mit Sitz in Hannover die Produktion auch fördert.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Mel’s Diner passe gut zum Inhalt des Films und sei vom Gebäude her schöner als die großen amerikanischen Fast-Food-Ketten, sagte Jan-Philip, Produzent und Inhaber von Junifilm. In der turbulenten Liebesgeschichte platzt der waghalsige Travestie- und Lebenskünstler Sunny ( Roth) in die Karriereplanung des jungen Modedesigners Tristan (Hoffmann). Zwei Lebensentwürfe, wie sie unterschiedlicher nicht sein können.

Künstlicher Regen auf dem Messegelände

Künstlicher Regen auf dem Messegelände Hannover: Am 6. August war der erste Drehtag für den Spielfilm Las Vegas, der im Herbst 2021 in die Kinos kommen soll. Quelle: Junifilm/Jan Philip Lange

Drehstart für den in Zusammenarbeit mit dem ZDF produzierten Film, in dem unter anderem noch Nastassja Kinski, Thomas Thieme und Robert Stadlober mitspielen, war am 6. August auf dem Messegelände. Dort wurde unter anderem eine Szene mit künstlichem Regen und sogenannten Greenscreens aufgenommen, wie sie sonst nur in Filmstudios möglich sind.

In der kommenden Woche will das Filmteam in Berlin weiterdrehen. Der Kinostart von „ Las Vegas“ ist für Herbst 2021 geplant.

Von Astrid Köhler