Die längste Zeit des Tages wirkt der Messebahnhof Laatzen wie im Dornröschenschlaf. Halle und Bahnsteige sind menschenleer, Verkaufsstände verhängt, und auf dem Vorplatz sprießt das Grün zwischen den Steinen hervor. Es ist schon eine Weile her, dass abertausende Gäste aus dem In- und Ausland von ihren Zügen zum Messegelände liefen. Von Zugumleitungen aus Hannover und großen Messen abgesehen halten ausschließlich S-Bahnen in Laatzen. Immerhin: Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt die Zahl der Ein- und Aussteiger im Tagesschnitt bei 2300. Um den Bahnhof attraktiver zu gestalten, erhält die Bahn nun Geld aus dem 40-Millionen-Sofortprogramm des Bundes: 283.000 Euro – eine der höchsten Fördersummen für Bahnhöfe in Niedersachsen.

Bessere Aufenthaltsqualität und Informationen

Mit dem Geld würden die Aufenthaltsqualität für Fahrgäste und Besucher sowie die Informationen für Reisende verbessert, teilte die Bahn mit. Das Vorhaben solle noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Die genauen Pläne stehen offenbar noch nicht fest. „Wir sind derzeit dabei, Maßnahmen für den Bahnhof Laatzen zusammenzustellen und regionale Handwerksbetriebe zu beauftragen“, sagt eine Bahnsprecherin. Möglich seien unter anderem Ergänzungen des Sitzmobiliars und bessere Wartemöglichkeiten.

Tatsächlich hat der Bahnhof Verbesserungsbedarf. Er habe schon einige Male beobachtet, wie Reisende den Weg zur Stadtbahn suchten und auf dem Bahnsteig herumirrten, erzählt der Hamburger Dennis Meyer, der als Lokführer immer wieder auch in Laatzen zu tun hat. Die Ausschilderung könne besser sein. Auch Bänke gibt es kaum, und wer eine Erfrischung oder einen Snack in der Bahnhofshalle sucht, kann diesen nur aus einem etwas versteckt in der Ecke stehenden grauen Automaten ziehen. Kiosk und Verkaufspavillon sind in der Regel nur zu Messezeiten geöffnet und ansonsten verhüllt – auch zum Schutz vor Taubendreck, der auf dem Boden, an Schildern und Treppen zu sehen ist und wenig einladend wirkt.

„Die Vögel scheißen hier alles zu“, sagt der Mann, der zur Mittagszeit mit einer Reinigungsmaschine aus einem Fahrstuhl kommt. Viermal in der Woche macht er den Bahnhof fünf Stunden lang sauber, leert Mülleimer, fegt, wischt und putzt das weg, was Menschen und Tiere seit dem letzten Reinigungsdurchgang zurückgelassen haben. Der hartnäckig auf Stufen und den Böden festklebenden Vogeldreck lasse sich maschinell nicht entfernen, erklärt die Reinigungskraft. Dafür sind Spachtel, Handarbeit und Zeit nötig. Weil der Mehraufwand aber nicht bezahlt werde und sich bisher noch niemand wirklich am Erscheinungsbild störe, bleibe der Dreck eher liegen.

Mit dem 40-Millionen-Euro-Sofortprogramm will der Bund nicht nur die Attraktivität der Bahnhöfe steigern, sondern in der Corona-Krise auch kleinere und mittlere regionale Handwerksbetriebe unterstützen. „Ich freue mich, dass der Bahnhof in Hannover-Messe/ Laatzen aus den Mitteln des Konjunkturprogramms gefördert wird“, sagte der Laatzener SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch. Das Konjunkturpaket sei breit angelegt und wirke auch direkt und vor Ort. Zufrieden äußerte sich auch seine Kollegin, die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth: „Dass die Attraktivität der Bahnhöfe gesteigert und zudem ein Konjunkturimpuls für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe gesetzt wird, ist ein positives Signal.“

Mehr als ein Dutzend Bahnhöfe in Niedersachsen erhalten Geld

Von den bundesweit 167 Bahnhöfen erhalten allein in Niedersachsen 14 größere Summen aus dem Sofortprogramm. Hinzu kommen noch weitere mit kleineren Beträgen. Die für Laatzen vorgesehene Investitionssumme von 283.000 Euro ist die zweithöchste nach Osnabrück (300.000 Euro). Weiteres Geld gibt es unter anderem noch für den Hauptbahnhof Hannover (270.000 Euro) sowie für die Bahnhöfe Lehrte (212.000 Euro), Celle (207.000 Euro), Anderten-Misburg (120.000 Euro) und Barnten (15.000 Euro).

Von Astrid Köhler