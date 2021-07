Alt-Laatzen

Der Laatzener Künstler Michael Hoyer verarbeitet die Corona-Pandemie auf künstlerische Weise: „Bis zum Pieks 2021“ hat der 75-Jährige eine Serie von rund 200 kleinformatigen Arbeiten betitelt, die im Laufe der vergangenen Monate entstanden sind. Für seine Werke nutzte der Alt-Laatzener ganz unterschiedliche Materialien: von an Stränden gesammeltem Sand bis zu medizinischem Material wie Spritzen und Kanülen.

Hoyer erlebte Beginn der Pandemie im Krankenhaus

„Ich lag im Vinzenzkrankenhaus in Hannover und wartete auf eine bevorstehende Operation, als ich zum ersten mal von dem Virus hörte“, berichtet Hoyer. Mit dem Ausbruch der Pandemie sei der Klinikalltag zunehmend hektisch geworden. „Man konnte das förmlich spüren“, erinnert sich der Künstler. Fortan bekam er das Personal nur noch mit Schutzmaske vor Mund und Nase zu Gesicht.

Der Laatzener Michael Hoyer beschäftigt sich künstlerisch mit der Corona-Pandemie. Er erstellt postkartengroße Werke, in denen er neben Sand auch medizinisches Material verarbeitet.

Bereits damals habe er mit seiner „Pieks“-Serie begonnen. „Ich hatte mit allerlei Materialien mit ins Krankenhaus genommen, mit denen ich mir die Zeit auf kreative Weise zu vertreiben gedachte“, berichtet der Laatzener, der sich selbst „Hunderthoyer“ nennt – in Anspielung an den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser. So entstanden bereits vor einem Jahr die ersten seiner kleinen Kunstwerke. Den Ärzten, Therapeuten und Pflegern des Vinzenzkrankenhauses übergab er statt eines Obolus für die Kaffeekasse zum Abschied 34 Exemplare seiner Corona-Arbeiten. Eines davon sei gleich im Schwesternzimmer aufgehängt worden.

Sand aus aller Welt als Anspielung auf Pandemie

Wieder zu Hause in Alt-Laatzen beschäftigte sich Hoyer weiter künstlerisch mit der Pandemie. „Ich habe mir überlegt, wie ich das Thema weiterentwickeln könnte.“ Seine ersten Arbeiten habe er bewusst farbig und fröhlich gehalten, „um mir und anderen die Zeit der Pandemie ein wenig erträglicher zu gestalten“. Für seine folgenden Werke griff Heuer auf seinen Fundus an Strandsänden aus aller Welt zurück, den er über die Jahre hinweg auf Urlaubsreisen und mithilfe von Freunden und Bekannten zusammengetragen hatte. Schließlich sei die Pandemie weltweit ausgebrochen. Mit dem Sand wollte der Laatzener die Verbreitung des Virus auch in seine Arbeiten integrieren.

Noch unmittelbarer mit der Corona-Pandemie konfrontiert sei der Betrachter mit den Arbeiten, die Hoyer nach seiner Impfung anfertigte. „Dass die Spritzen und Kanülen in meinem Besitz bleiben, war klar“, sagt er. Ausgehend von diesem Gedanken gestaltete er nun auch seine weiteren Werke mit medizinischem Material. Mittlerweile hat Hoyer auf einer Vielzahl seiner postkartengroßen Kunstwerke Sand von rund 40 Stränden mit Spritzen und Kanülen arrangiert.

Die Werke sind voraussichtlich am Sonnabend, 21. August, und Sonntag, 22. August, von jeweils 11 bis 15 Uhr in der Treppenhausgalerie, Gottfried-Keller-Straße 6, in Alt-Laatzen zu sehen. Einige der Werke sind dort bereits jetzt in den Fenstern seines Wohnhauses ausgestellt.

Von Daniel Junker und Ralf Schunk