Laatzen

Im Zuge seiner Sommertour besucht der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch am Mittwoch, 12. August, den Infostand der Laatzener SPD beim Bauernmarkt auf dem Leineplatz. Von 16.30 bis 17.30 Uhr steht der Grasdorfer und Wahl-Berliner dort zwischen der Sparkasse und dem Eingang zum Leine-Center für Gespräche zur Verfügung. Auch wirbt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion für die Bereiche Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Tourismus für die Abgabe von Althandys und die Sammelaktion der Deutschen Umwelthilfe.

Tonnenweise Gold und Silber in Althandys

„Wir wissen, dass jedes nicht genutzte Handy wertvolle Rohstoffe enthält“, so Miersch. Die etwa 124 Millionen Althandys in Deutschland enthielten geschätzt 2,9 Tonnen Gold, 30 Tonnen Silber und 1100 Tonnen Kupfer. Zudem müssten die in den Geräten vorhandenen Schadstoffe fachgerecht entsorgt werden.

Anzeige

Miersch tourt aktuell durch den Wahlkreis 47, der zwölf Städte und Gemeinden umfasst. In Laatzen besucht er am Mittwoch außerdem die Ausgabestelle der Tafel und das Unternehmen Party Löwe.

Von Astrid Köhler