Laatzen

Der Laatzener SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch lädt gemeinsam mit seiner hannoverschen Kollegin Yasmin Fahimi zu zwei digitalen Diskussionsveranstaltungen ein, an denen sich alle Interessierte beteiligen können. „Ausbildungspolitik ist Zukunftspolitik“ lautet das Thema des Vortrags über den Schutzschirm für Ausbildung, den Arbeitsminister Hubertus Heil am Dienstag, 15. Juni, ab 18.30 Uhr hält. Im Anschluss können die Teilnehmer darüber diskutieren.

Einen Tag später, am 16. Juni, tauschen sich Miersch und Fahimi ebenfalls ab 18.30 Uhr mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze über das Thema „Nachhaltig aus der Corona-Krise“ aus. Wer bei den Online-Dialogveranstaltungen zuhören und mitdiskutieren möchte, kann sich bei Miersch per E-Mail an matthias.miersch.wk@bundestag.de anmelden. Die benötigten Zugangsdaten werden den Teilnehmern dann zugeschickt.

Von Daniel Junker