Laatzen-Mitte

Albin Palige ist verzweifelt. Seit fünf Monaten kann der 69-Jährige sein Badezimmer nicht mehr benutzen. Schwarzer Schimmel zieht sich von der Decke die Wand hinunter. „Ich bin dagegen allergisch und bekomme sofort eine schlimme Hustenattacke und Atemnot, sobald ich den Raum betrete“, sagt der Rentner. Waschen könne er sich nur noch am Spülbecken in der Küche.

Alles begann im Februar mit einem rund 30 Zentimeter breiten Fleck an der Decke des Badezimmers. Nach einem Schaden in der Wohnung über ihm sickerte Wasser durch. Palige verständigte sofort seinen Vermieter, die LEG Immobilien SE. Dem Wohnungsunternehmen gehört der Wohnblock an der Würzburger Straße seit November 2020. Nach etwa zwei Woche habe die LEG den Schaden in der Wohnung über ihm repariert und einen Bautrockner in seinem Bad aufgestellt, berichtet Palige. „Er lief 14 Tage ununterbrochen durch.“ Danach war das Badezimmer wieder trocken und die Angelegenheit für das Unternehmen offenbar erledigt.

Vermieter verweist auf Handwerker und umgekehrt

Doch für Albin Palige fingen die Probleme jetzt erst an. Im Mai stellte er fest, dass sich Schimmel im oberen Bereich einer Badezimmerwand bildete. „Ich habe immer wieder bei der LEG angerufen“, berichtet er. Doch diese habe ihn dann immer an eine Handwerksfirma verwiesen. Wenn er dann die betreffende Handwerksfirma anrief, hieß es, er solle sich bei der LEG melden. „Dort habe ich dann immer wieder alles neu erzählen müssen“, sagt der Laatzener. Mittlerweile habe er bei dem Immobilienunternehmen schon sechs Auftragsnummern.

Unter Absprache mit einem Rechtsanwalt und einem Mieterverein hat Palige mittlerweile die Miete um 20 Prozent gekürzt. Als Resultat habe die LEG ihm eine Mahnung über die noch offenen Mietbeträge geschickt. Doch repariert worden sei nichts.

Laut Mieterbund kein Einzelfall

Das Problem liegt offenbar in der Wohnung über ihm. Da dort laut Palige Fugen in der Dusche undicht sind, sickere Wasser durch die Decke, wenn die Mieter über ihm duschen. Mittlerweile fange sogar schon die Wand im Zimmer daneben an zu schimmeln. Wasserspuren ziehen sich dort von der Decke bis fast zum Boden. „Da es auch hinter dem Lichtschalter feucht ist, können wir in dem Zimmer auch nicht mehr das Licht anschalten, da es sonst einen Kurzschluss gibt“, berichtet der Rentner, der nun sogar überlegt, die LEG wegen vorsätzlicher Körperverletzung anzuzeigen. „Durch den Schimmel habe ich Probleme mit meinen Bronchien bekommen“, sagt der 69-Jährige.

Mittlerweile beginnt auch der obere Teil der Wand im Zimmer neben dem Bad zu schimmeln. Da die Feuchtigkeit auch hinter dem Lichtschalter entlang läuft, lässt sich das Licht nicht mehr ohne Kurzschluss einschalten. Quelle: Stephanie Zerm

Laut des Deutschen Mieterbunds Hannover ist Albin Palige mit seinem Schimmelproblem kein Einzelfall. „Es kommt immer wieder vor, dass Vermieter ihren Mangelbeseitigungsverpflichtungen nicht nachkommen“, sagt Jürgen Starbatty, Rechtsberater beim Mieterbund. „Entweder reagieren Vermieter überhaupt nicht oder es wird ohne weitere Grundlage behauptet, ursächlich sei allein das Wohnverhalten des Mieters.“ Dabei werde jedoch immer wieder übersehen, dass bei Feuchtigkeits- und Schimmelschäden nach herrschender Rechtsprechung zunächst der Vermieter darlegen und beweisen müsse, dass die Schadensursache nicht in seinem Verantwortungsbereich liege.

LEG entschuldigt sich

Die LEG, der bundesweit rund 145.000 Wohnungen gehören, hat auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt, den Schaden nun schnellstmöglich beheben zu wollen. Im August hätten Monteure eine Leckage im Badezimmer in der Wohnung über der von Albin Palige festgestellt, sagt Unternehmenssprecher Mischa Lenz. Die Kommunikation mit dem betreffenden Mieter habe sich jedoch als Herausforderung herausgestellt. Dadurch habe sich der Vorgang deutlich in die Länge gezogen. Aktuell stehe die LEG erneut mit dem Mieter der betreffenden Wohnung in Kontakt und haben nun Fortschritte erzielt. „Die Terminabstimmung für die nötigen Reparaturen läuft und lässt hoffen“, sagt Lenz.

Generell würden knapp 70 Prozent aller Kleinreparaturen innerhalb von fünf Arbeitstagen behoben. Für die Unannehmlichkeiten entschuldige sich die LEG ausdrücklich bei Herrn Palige. Die Kommunikation mit ihm habe nicht den Standards für Kundenservice und Qualität entsprochen. „Aufgrund der ihm entstandenen Unannehmlichkeiten werden wir uns Herrn Palige gegenüber noch in einer angemessenen Form und einem angemessenen Rahmen erkenntlich zeigen“, kündigt Lenz an.

Von Stephanie Zerm