Laatzen-Mitte/Grasdorf

Seit 2010 betreibt die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) eine kleine Moschee an der Hildesheimer Straße in Grasdorf. Jetzt will die Gemeinschaft umziehen – und sich dabei erheblich vergrößern. Wie der Laatzener Verein auf Anfrage bestätigte, hat er bereits im Frühjahr ein leer stehendes Firmengebäude an der Mannheimer Straße in Laatzen-Mitte erworben und will dort ein soziales Zentrum mit Gebetsraum eröffnen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch stecken die Mitglieder mitten in der Vorbereitung für das Vorhaben. Um die Immobilie im Gewerbegebiet hinter dem Bauhaus-Markt zu nutzen, muss die Stadt noch die Nutzungsänderung genehmigen, berichtet Fahri Kurt, Vorsitzender des IGMG-Vereins in Laatzen: „Das Lärm- und das Verkehrsgutachten stehen kurz vor dem Abschluss“, sagt Kurt. Das Gebäude aus dem Jahr 1977 stehe seit rund zwei Jahren leer, ansässig war hier zuletzt die Elektroservice-Firma Riesenkamp. Kurz bevor es zur Zwangsversteigerung kam, habe sich Milli Görüs für den Kauf der Immobilie entschieden.

Im Gebäude stehen noch Umbauten an

Wenn die Genehmigung da ist, will Milli Görüs mit den Umbauarbeiten beginnen. „Wir haben ein schönes Gebäude, müssen aber auch investieren“, sagt Kurt. Um den neuen Gebetsraum in der bisherigen Werkstatthalle einzurichten, müssten etwa Wände verkleidet, eine Fußbodenheizung eingebaut und ein dort noch installierter Kran demontiert werden. Zudem sei das Dach undicht und im Inneren stünden Trockenbau-, Maler- und Heizungsarbeiten an. „Äußerlich werden wir an dem Gebäude aber nichts ändern“, versichert der IGMG-Vorsitzende. Lediglich im hinteren Bereich seien Spielangebote für Kinder wie ein Sandkasten und ein kleiner Sportplatz für Basketball und Fußball geplant.

Der Platz im bisherigen IGMG-Domizil an der Hildesheimer Straße ist beengt. Quelle: Johannes Dorndorf

Im Gegensatz zum bisherigen Betrieb, der mit einer Nutzfläche von gerade einmal 170 Quadratmetern sehr beengt sei, will die Gemeinde ihr Angebot in den neuen, 820 Quadratmeter großen Räumen, mittelfristig erheblich ausbauen. Erheblich mehr Platz steht etwa im neuen Gebetsraum zur Verfügung, insbesondere für das Freitagsgebet und für Veranstaltungen an Feiertagen.

Es gehe aber längst nicht nur um Religion: „Wir wollen soziale Aktivitäten in den Vordergrund stellen“, sagt Kurt. So gebe es sechs potenzielle Kursräume, in denen neben den bestehenden Religionskursen unter anderem Integrations-, EDV-, Rhetorik- und Kochkurse, aber auch Türkisch- und Arabischkurse für Schüler sowie Deutschkurse für Erwachsene angeboten werden könnten. Im Gegensatz zu bestehenden, offiziellen Angeboten stehe eher die Alltagstauglichkeit als die Grammatik im Mittelpunkt. „Es geht dann nicht darum, ob es ,das’ oder ,den’ heißt, sondern wie ich zum Beispiel zum Arzt komme.“

Berufsberatung und andere Angebote für Jugendliche geplant

Ein wichtiger Bestandteil sei die Jugendarbeit. „Nachhilfe ist ein großes Thema“, sagt Kurt – aber auch, die Jugendlichen von der Straße zu bekommen und ihnen „einen Ort zu geben, wo sie hin können“. Im großen Flurbereich im Zentrum des Gebäudes möchte die Gemeinde deshalb einen Jugendraum einrichten, wo sich die jungen Besucher austauschen, Tee trinken, Videospiele spielen und beispielsweise Champions-League-Paarungen sehen können. Wert legt Kurt auch auf das Thema Berufsberatung. „Wir wollen auch eine Ausbildungsplatzbörse machen“, sagt der IGMG-Vorsitzende. Interessierte könnten sich dann direkt bei Praktikern wie Malern, Installateuren oder Friseuren über mögliche Ausbildungswege informieren.

Finanzieren will der Verein die Investitionen über Spenden. „Das wird ein Marathon“, weiß Kurt – zumal die Islamische Gemeinschaft in Laatzen gerade einmal rund 100 Mitglieder habe. Bei den Handwerkerarbeiten, aber auch beim künftigen Angebot setze man zudem auf die Hilfe und Unterstützung der Mitglieder. So ist die Erweiterung für die Gemeinde ein Kraftakt, der sich aus Sicht Kurts aber lohne. „Ich persönlich mache das, weil es mich glücklich macht, anderen zu helfen.“ Und in Grasdorf habe der Platz für solche soziale Angebote einfach nicht ausgereicht.

Von Johannes Dorndorf