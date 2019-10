Marktplatz 5 heißt der neue Treffpunkt in Laatzen-Mitte, in dem künftig Migranten und in Deutschland aufgewachsene Bürger miteinander ins Gespräch kommen können. Das Gemeinschaftsprojekt von Kirchenkreis, Diakonie, Stadt und Flüchtlingsnetzwerk in der alten Teestube wird am 22. Oktober eröffnet.