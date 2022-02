Ingeln-Oesselse

Nach 15 Jahren ist Schluss: Zum Jahresende 2021 hat Miriam Dér ihre Großtagespflegestelle in Ingeln-Oesselse geschlossen. „Irgendwann ist mal gut“, sagt die 36-Jährige, die in der Vergangenheit immer wieder mit der Stadtverwaltung wegen diverser Auflagen aneinandergeraten war. Die Auseinandersetzungen hätten sie so belastet, dass sie den Betrieb zum 31. Dezember eingestellt habe, sagt Dér.

Sogar bis ins Fernsehen hat es die Tagesmutter durch den Dauerzwist mit der Stadt gebracht, sodass sie eine gewisse regionale Bekanntschaft erreicht hat. Höhepunkt war 2015 der Streit um einen Zaun, den sie quer durch ihren Garten am Heinrich-Heine-Weg ziehen musste, weil die Kinder der beiden im Haus betreuten Gruppen nach Überzeugung der Behörde nicht gemeinsam spielen durften. Dies führte zu kuriosen Situationen wie der, dass ein Kind bei der kleineren Nachmittagsbesetzung von einer Seite des Zauns aus zusehen musste, wie die Kinder nebenan gemeinsam spielen. Der NDR-Satiresendung „Extra Drei“ war die Posse um die „Berliner Mauer“ in Ingeln-Oesselse einen Bericht in ihrer Rubrik „Irrsinn der Woche“ wert.

„Wir hatten schöne 15 Jahre“

Die Liste der Probleme mit der Stadtverwaltung ist lang. Schon beim Bau der Einrichtung hatte Miriam Dér eine Außentreppe als Fluchtweg nachrüsten müssen, zwischenzeitlich schloss sei eine der Gruppen wegen der Vorgaben. Auch in der Corona-Krise beklagt Dér die Ungleichbehandlung zwischen Kitas und Tagesmüttern, die sie sogar Bundesfamilienministerin Franziska Giffey per Videoschalte vortrug.

Nun hat die 36-Jährige den Betrieb der Krabbelstube Ingeln-Oesselse komplett eingestellt. Zuvor hatte sie schon einige Monate lang keine neuen Kinder mehr aufgenommen, um die Familien später nicht vor vollendete Tatsachen stellen zu müssen. „Wir sind alle im Guten auseinander gegangen“, sagt Dér. „Wir hatten schöne 15 Jahre untereinander und mit den Kindern.“ Ihrem Beruf bleibe sie übrigens treu: Sie arbeite jetzt als Integrationshelferin in einer Grundschule, sagt die Oesselserin.

Von Johannes Dorndorf