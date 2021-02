Auch in Zeiten des Fernunterrichts lassen sich die Schüler und Schülerinnen des Erich-Kästner-Gymnasiums in Laatzen nicht von der Teilnahme am Wettbewerb Jugend forscht abbringen. Sechs von ihnen haben sich unter anderem mit Fluoreszenz-Mikroskopie, Feinstaubmessungen und Pflanzenwachstum befasst.