Laatzen-Mitte

Die gute Nachricht gleich vorweg: An interessierten Nachwuchsforschern mangelt es in Laatzen nicht. Allein aus den weiterführenden Schulen in Laatzen nehmen in diesem Jahr 20 Teams am Wettbewerb „Jugend forscht“ teil, elf von der Albert-Einstein-Schule (AES) und neun vom Erich-Kästner-Gymnasium (EKG). „Da der gesamte Wettbewerb nur 45 Projekte hat, hat Laatzen dieses Mal einen erheblichen Anteil daran“, sagt AES-Biologielehrerin Heike Weile.

Am EKG nehmen insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb „Jugend forscht“ teil Quelle: Stephanie Zerm

Dabei haben sich die Schülerinnen und Schüler von AES und EKG seit Anfang September mit anspruchsvollen Fragestellungen beschäftigt. „Ein Schwerpunkt liegt bei uns in diesem Jahr auf dem Thema Nachhaltigkeit“, sagt die mittlerweile pensionierte Lehrerin Hendrika van Waveren, die den Wettbewerb am EKG bereits seit 1995 betreut. In diesem Jahr wird sie dabei von den Lehrern Tobias Peckskamp, Daniel Jaich und Katharina Bendt unterstützt.

Aus dem Meer Trinkwasser gewinnen

Der zwölfjährige Max Abmeyer und die elfjährige Katharina Rohtert haben sich mit der Frage beschäftigt, wie man aus Salzwasser Trinkwasser gewinnen kann. „In Zeiten der zunehmenden Trinkwasserknappheit ist dies eine wichtige Aufgabe, die die Menschen in Zukunft sicher beschäftigen wird“, sagt van Waveren. Die beiden Nachwuchsforscher konnten bei ihrem Projekt einen Erfolg verbuchen. „Nach drei gescheiterten Versuchen ist es uns beim vierten Mal geglückt, eine Entsalzungsanlage zu bauen, die funktioniert“, sagt Katharina Rohtert. „Und damit dabei kein Strom aus fossilen Energien verbraucht wird, haben wir eine Anlage entwickelt, die mit Windkraft und Solarenergie betrieben wird“, ergänzt Max Abmeyer.

Max Abmeyer und Katharina Rohtert haben eine klimafreundliche Entsalzungsanlage entwickelt, die Salz- in Trinkwasser umwandelt. Quelle: Stephanie Zerm

Fairtrade-Schokolade und Milch untersucht

Für Niclas Legler (12) und Valerian Lietz (13) ist ihr Projekt eine süße Versuchung. Gemeinsam sind sie der Frage nachgegangen, ob Fairtrade-Schokolade genau so gut schmeckt wie andere. Mithilfe eines Selbsttests und einer Versuchsgruppe von zehn Schokoladentestern kamen sie zu dem Ergebnis, dass die fair gehandelten Produkte geschmacklich nicht hinter anderen zurückstehen. Auch die elfjährige Nela Reese hat sich mit Nahrungsmitteln beschäftigt. Sie wollte überprüfen, ob an der Annahme, dass Milch gut für die Knochen ist, tatsächlich etwas dran ist. Ihr Ergebnis: Milch zu trinken stärkt die Knochen, da sie Calcium enthält.

Schmeckt Fairtrade-Schokolade genauso gut wie andere? Niclas Legler (links) und Valerian Lietz haben zehn verschiedene Schokoladen auf ihren Geschmack getestet. Quelle: Stephanie Zerm

Effizienter Ackerbau

Auch Tristan Sander hat den Schwerpunkt seines Projekts auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Dabei setzte er seine Forschungen aus dem vergangenen Jahr fort, bei denen er einen intelligenten Blumentopf entwickelte, der über Sensoren für Bodenfeuchte, Temperatur und Licht mitteilt, wie es der Pflanze geht. Dafür entwickelte der 14-Jährige ein Computerprogramm, mit dem die Daten live im Internet hochgeladen werden können. In diesem Jahr weitete er sein Projekt auf die Landwirtschaft aus. „Die Sensoren können auch im Ackerbau und in Gewächshäusern angewandt werden und die Landwirtschaft damit effizienter machen“, sagt der 14-Jährige. Er ist bereits zum vierten Mal bei „Jugend forscht“ dabei und hat bislang jedes Jahr einen Preis gewonnen. „Es macht mir einfach Spaß zu forschen, Daten zu erheben und Sachen zu bauen“, sagt der Gymnasiast.

Wettbewerb findet online statt

Auch die 18-jährige Pauline Wünsch ist von dem Wettbewerb begeistert und nimmt dieses Jahr bereits zum fünften Mal daran teil. Gemeinsam mit Charlotte Wöbbecke hat sie diesmal untersucht, welche Faktoren die Feinstaubbelastung auf den ostfriesischen Inseln Borkum und Spiekeroog sowie in Hannover beeinflussen. Dabei hat sie eine interessante Entdeckung gemacht: Unter anderem spielt das Wetter dabei eine zentrale Rolle. Obwohl Pauline Wünsch vor rund sechs Jahren vom EKG an die St.-Ursula-Schule in Hannover wechselte, besucht sie weiterhin die Jugend-forscht-AG an ihrer ehemaligen Schule. „Hier ist die Betreuung einfach super“, sagt die Gymnasiastin. An dem Wettbewerb schätze sie vor allem den Kontakt zu anderen Nachwuchsforschern. „Es gibt immer wahnsinnig spannende Themen“, betont sie.

Doch ebenso wie im vergangenen Jahr fehlt auch dieses Jahr der direkte Kontakt zu anderen Jugendlichen. Nach 2021 wird der Wettbewerb erneut online ausgerichtet. Am 9. und 10. Februar stellen die Nachwuchsforscher ihre Projekte der Jury in einer Videokonferenz vor. Am Siegerehrung findet am Freitag, 11. Februar, ab 15 Uhr als Livestream über Youtube statt.

Von Stephanie Zerm