Laatzen

Worte wie “Du Arschloch“ oder ein ins Gesicht gezeigter Mittelfinger sind heftige Beleidigungen – und im Alltag des Laatzener Rathauses längst keine Seltenheit mehr. Immer häufiger registriert die Verwaltung massive Grenzüberschreitungen von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber ihren Beschäftigten. Aufgrund der zuletzt starken Zunahme an Fällen, die auch schon Hausverbote und Strafanzeigen zur Folge hatten, mahnen Bürgermeister Jürgen Köhne und der Verwaltungsvorstand zu respektvolleren Umgangsformen.

Dass sich verärgerte Bürger mal im Ton vergriffen, sei nicht neu, betont Köhne, wohl aber der Umfang und die Heftigkeit, mit der sich das Phänomen entwickelt. Auf allen Kanälen – in Briefen, E-Mails und sogar bei persönlichen Begegnungen – sinke die Hemmschwelle und es werde teils höchst aggressiv und persönlich agiert. „Ich bin sehr erschrocken, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angegangen werden“, sagt Köhne, der die Corona-Krise als verstärkenden Faktor ausmacht. Was in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke schon länger zu beobachten sei, erhalte jetzt Einzug in das reale Leben. „In der Qualität gab es das bisher noch nicht“, bestätigt die Fachbereichsleiterin des Teams Ordnung, Silke Pohl.

Kein Verständnis für das Gegenüber und die Arbeitsabläufe

Wenn Bürgerinnen und Bürger nicht gleich das bekämen, was ihnen ihrer Meinung nach zustehe, sei schnell eine hohe Eskalationsstufe erreicht. Dies betreffe alle Bereiche „quer durchs Rathaus“ – vom Bürgerbüro bis zum Sozialamt.

Da sei beispielsweise ein Mann gewesen, der binnen eines Tages einen Reisepass haben wollte, berichtet Stadtrat Axel Grüning. Auf den Hinweis, dass dies so kurzfristig nicht möglich sei, habe er sehr ausfallend reagiert. Statt sein eigenes Versäumnis einzugestehen, seien die Beschäftigten im Bürgerbüro als „Nichtsnutze“ beschimpft und als unfähig dargestellt worden. In einem anderen Fall wollte ein Gewerbetreibender umgehend ein Fahrzeug anmelden. „Das war auch vor Corona nicht von einem Tag auf den anderen möglich“, bemerkt Grüning. Statt sich diese Regel und die besonderen Herausforderungen der Pandemie vor Augen zu führen, habe der Mann mit Regressforderungen gedroht. Die Nerven liegen blank.

Stadtrat: „Die Hemmschwelle ist deutlich abgesunken“

Die Verwaltung denke sich die gesetzlichen Vorgaben nicht aus, werde dafür aber zur Rechenschaft gezogen. Auch bei Problemen mit der Müllentsorgung entlade sich die Wut häufig im Rathaus, berichtet Köhne. Dabei sei dies zumeist noch nicht einmal zuständig. Seitens der Beschäftigten werde Demut und bester Service eingefordert. Selbst nähmen es einige Bürger aber nicht so genau, sagt Köhne.

„Die Hemmschwelle ist deutlich abgesunken“, sagt Stadtrat Grüning. Inzwischen vergehe keine Woche, in der nicht eine derartige Entgleisung bekannt werde. Immer mehr Menschen schienen Regeln nur dann zu akzeptieren, wenn sie in ihr Leben passten, ergänzt Fachbereichsleiterin Silke Pohl. Wenn das Kind den Betreuungsplatz nicht in der Wunsch-Kita sondern in einer benachbarten Einrichtung zugewiesen bekomme, drohten Eltern mitunter sofort mit Anwalt und Gerichtsprozessen. Nicht wenige sähen nur ihre eigenen Interessen, dabei lebten in Laatzen 43.000 Menschen, die alle gesehen werden wollten, sagt der Bürgermeister.

Tätliche Übergriffe habe es zwar zuletzt nicht gegeben. Damit gedroht wurde Beschäftigten der Stadt Laatzen allerdings schon. So sagte etwa ein Falschparker, er hoffe, auf dem Strafzettel stehe die Adresse desjenigen, der ihn angezeigt habe. Und ein sichtlich verärgerter Besucher im Ordnungsamt kündigte an, die Türen eintreten zu wollen.

Menschenverachtende Äußerungen

Selbst vor im höchsten Maße menschenverachtenden Äußerungen machen Einzelne nicht halt. So sei einem im Auftrag der Stadt agierenden Securitydienst-Mitarbeiter, der einen Bürger auf ein Fehlverhalten hinwies, entgegengeschleudert worden: „Von einem ,Molukken’ lasse ich mir gar nichts sagen.“ Ein anderer Verwaltungsmitarbeiter, der einem im Rathaus suchend Herumirrenden Hilfe anbot, bekam zu hören: „Unter Adolf hätte es dich nicht gegeben.“

Derlei Verhalten sei in keinerlei Weise zu akzeptieren, betont der Verwaltungsvorstand. Im Gegenteil. Den Mitarbeitern werde dringend geraten, Strafanzeigen zu stellen, wenn die Stadt dies nicht selbst tun könne. Und die Anzeigen haben sogar Aussicht auf Erfolg. So gab es bereits Geldstrafen und auch mehrere Hausverbote. Wer Derartiges wie den Adolf-Fall erlebt habe, überlege es sich beim nächsten Mal womöglich zweimal, ob er Hilfe anböte, sagt Köhne.

All jene, die unter dem Erlebten litten, würden ermuntert, dies zur Sprache zu bringen, erläutert Grüning. Die Vorgesetzten nähmen sich der Sache an. Bei Bedarf gebe es auch psychologische Unterstützung. Ziel sei es, die Beschäftigten zu stärken und zu motivieren. Sicherlich mache auch die Verwaltung Fehler und jeder habe das Recht, Kritik vorzubringen. „Die Mitarbeiter müssen sich aber nicht beschimpfen lassen“, sagt der Stadtrat.

Am Schreibtisch sitzt in erster Linie ein Mensch

Es geht nicht um Kundenschelte, betont Grüning. Die allermeisten Bürger verhielten sich angemessen. Und jene, die das nicht tun bittet die Verwaltung sich einmal klarzumachen, dass sie es im Rathaus mit Menschen zu tun hätten. Mit Menschen, die ihr bestes geben.

Von Astrid Köhler