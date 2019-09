Alt-Laatzen

Er hatte viel zu tragen: Ein 18-Jähriger ist beim Versuch, gleich elf große Champagner- und Wodkaflaschen zu stehlen, am Montag am Kaufland-Personal in Alt-Laatzen gescheitert. Der Ladendieb hatte die Beute unbemerkt unter seiner Kleidung verschwinden lassen und bis zum Kassenbereich des Supermarkts geschmuggelt. Als er den Laden jedoch – vermeintlich ohne Einkäufe – an einer Kassenschranke vorbei verlassen wollte, schritt eine Mitarbeiterin ein und stoppte den Dieb.

Ladendieb gesteht Tat noch im Supermarkt

Wie sich herausstellte, hatte der Mann die Flaschen in sogenannten Diebestaschen in seiner Kleidung versteckt. Der Gesamtwert der acht Champagner der Marke Moet und der drei Wodkaflaschen summierte sich laut Polizei auf 450 Euro. Der bisher nicht vorbestrafte Mann, der russischer Staatsbürger ist und vor etwa zwei Jahren einen Asylantrag in Deutschland gestellt hat, leistete keinen Widerstand. Er gab die Tat sofort zu.

Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigem Diebstahls

Aufgrund der großen Mengen an Alkohol werde wegen des schwerwiegenden Tatbestandes des gewerbsmäßigem Diebstahls gegen den 18-Jährigen ermittelt, betonte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Laatzen, Stefan Schwarzbard. Da der Mann keine Angaben zu seinem Wohnsitz machte und auch nicht behördlich gemeldet ist, sei er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen worden.

Am Donnerstag soll der 18-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Ergebnis steht noch nicht fest.

Von Astrid Köhler