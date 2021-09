Laatzen-Mitte

Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist es am Sonntag am Westeingang der Grand-Quevilly-Passage zu einem Brand gekommen. Kurz vor 17 Uhr meldeten Anwohner Flammen am Fuß der Treppen, die zur Erich-Panitz-Straße heraufführen. Dort war ein Sofaelement in Brand geraten. Die Ortsfeuerwehr Laatzen löschte die Flammen nach kurzer Zeit. Die Ursache des Feuers ist unbekannt. Da jedoch keine elektrischen Anschlüsse in der Nähe sind, muss davon ausgegangen werden, dass es mutwillig gelegt wurde.

Feuerwehr und Polizei sind kurz nach der Einsatzmeldung an der Erich-Panitz-Straße zur Stelle. Quelle: Johannes Dorndorf

Bereits am vergangenen Montagabend hatte an der gleichen Stelle ein Fahrrad in Flammen gestanden. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits erloschen. Der Sattel des Fahrrads war dabei geschmolzen.

Von Johannes Dorndorf