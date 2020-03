So vorausschauend kann Stadtplanung sein: Wer sehen will, wie sich der neue Wohnblock an der Senefelderstraße ins Stadtbild einfügt, kann dies im Leine-Center besichtigen. Denn im Stadtmodell sind Laatzens Neubauvorhaben bereits Realität. Die „echten“ Bauarbeiten haben gerade erst begonnen.