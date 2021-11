Laatzen-Mitte

Ein breites Band aus Asphalt schlängelt sich im geschmeidigen Auf und Ab an modellierten Hügeln entlang: der Pumptrack für BMX-Fahrräder und alles andere was Rollen hat. Einige Meter davon entfernt entfacht ein vermeintliches Durcheinander von teils mehr als mannshohen Betonelementen und Stangen die Fantasie von lauf-, sprung- sowie hangelbereiten Freunden des Parkoursports. Zusammen mit weiteren neuen Freizeitbereichen am Park der Sinne bilden sie den neuen Jugend-Aktiv-Platz. Am Dienstag wurde die Anlage, die Leuchtturmcharakter weit über Laatzen hinaus haben soll, von dem neuen Bürgermeister Kai Eggert und weiteren Stadtvertretern bei einstelligen Temperaturen offiziell eröffnet.

Er freue sich, dass alle an der Realisierung des Platzes Beteiligten die Jugend unterstützten wollten, sagte Eggert, vor rund zwei Dutzend geladenen Gästen, darunter eine Handvoll Jugendlicher und Heranwachsender: „Schade nur, dass der Platz erst zum Winter fertig geworden ist.“

Zur Galerie Die Anlage für Parkoursport mit Pumptrack und Beach-Volleyball-Feld wurde für 450.000 Euro auf dem alten IBM-Gelände Laatzen errichtet. Im Familienbereich gibt es ein Klettergerüst und Mini-Trampolin.

Stadtrat Axel Grüning gab einen Rückblick auf die Vorgeschichte: von den ersten Ideen aus der Parkourszene, die ihre Keimzelle in Rethen bei Leuten rund um Regionaldiakon Gunnar Ahlborn habe, und den gut besuchten Bürgerworkshop mit vielen Jugendlichen im Jahr 2017 über die Standortverlagerung zum Abenteuerspielplatz – der Platz dort wurde für einen Kita-Neubau benötigt – und nötige Erweiterung des Sanierungsgebietes Soziale Stadt bis zu Corona und den Verzögerungen bei der Fertigung der Betonelemente. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Grüning. Angesichts dieser Hindernissen sei es mit der von dem Büro DSGN aus Münster geplanten Anlage verhältnismäßig schnell gegangen.

Bemerkenswert sei, mit welcher Hingabe diese von den Firmen errichtet wurde, betonte der Stadtrat. Die Anlagenplaner um Dominique Moos aus Münster, der am Dienstag verhindert war, sei selbst aktiver Trendsportler, erklärte Grüning, ebenso das Team, das den Asphaltbereich für die Pumptrackanlage modellierte. Schubkarrenweise hätten sie den Asphalt bei den Hügeln hochgefahren, ausgekippt und mit Kennerblick modelliert – um nach getaner Arbeit die jeweils neuen fertigen Teilstücke noch privat abzufahren.

„Jugend-Aktiv-Platz ist ein Alleinstellungsmerkmal“

„Der Jugend-Aktiv-Platz ragt heraus und ist ein Alleinstellungsmerkmal“, machte Bertohold Gruben als Teamleiter Stadtplanung deutlich. Er sei nicht nur wichtig für den sozialen Zusammenhalt in Laatzen, wo es einen hohen Anteil von Migranten und Flüchtlingen und insgesamt eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppen gebe. Die für 450.000 Euro mit Fördermitteln errichtete Anlage wirke über die Stadtgrenzen hinaus und bedeute eine Stärkung des öffentlichen Raumes. „Es ist eine attraktive Aufenthaltszone, wo Menschen gern hingehen und Zeit verbringen.“

Auf dem früheren IBM-Gelände, bei der hergerichteten Grillstation, hat die Stadt neben dem Jugend-Aktiv-Platz auch noch einen Familienbereich gestaltet mit Klettermöglichkeiten und drei in den Boden eingelassenen Trampolinen. Der Bereich ist zusätzlich über einen separaten Zugang vom Expoweg aus zu erreichen. Quelle: Astrid Köhler

Zu dem Jugend-Aktiv-Platz gehören außerdem noch ein neu angelegtes Beachvolleyballfeld, die mit Basketballkorb erneuerte früheren Tennis-Aufschlaganlage neben der Funker-Hütte sowie etwas entfernt, bei dem hergerichteten Grillplatz liegender Familienbereich mit Kletterbereich für Kinder und drei in den Boden gelassenen Trampolinen. Letzterer ist über einen separaten Zugang ebenfalls vom Expoweg erreichbar – dem Fußweg zwischen Gutenbergstraße und Erich-Panitz-Straße.

Stadt will Flutlichtanlage zeitnah herrichtet

Der große Vorteil der Parkour- und Pump-Track-Anlage ist, dass sie auf den früheren Tennisplätzen mit Flutlichtanlage errichtet wurden. Zwar funktioniere die Beleuchtung derzeit noch nicht, doch im Laufe der nächsten zwei Wochen solle sie bei Dämmerung anspringen und mit einem Bewegungsmelder und stufenweiser Abschaltautomatik ausgerüstet werden, kündigte Gruben an. In Stein gemeißelt sei es noch nicht, aber voraussichtlich bis 21.30 Uhr soll Die Anlage beleuchtet sein. Bei Sonderaktionen könne die Flutlichtanlage auch bis 23 Uhr brennen.

Nutzer von Jugend-Aktiv-Platz sind begeistert

Begeistert von dem Ergebnis waren nicht nur die Stadt- und Firmenvertreter sondern auch die jungen Männer, die den Platz und seine Möglichkeiten ausprobierten – wenn auch wegen des nassen Untergrundes aber noch mit etwas Vorsicht, so wie der 18-jährige Jan Daniel Pfeifer aus Laatzen-Mitte, der den Pumptrack mit seinem BMX-Rad abfuhr. Die Strecke sei sehr gut angelegt, und er könne sein Fahrrad dort mit Armkraft gut auf Tempo halten und die Kurven gut ausfahren.

„It’s nice“, sagte auch der aus Mazedonien stammende Dragan Naumcheski nach seiner ersten halben Stunde auf der mit Fallschutz ausgelegten Parkourfläche. Die Betonelemente und Stangen böten eine Menge Möglichkeiten, sagte der 26-jährige Laatzener. Die Anlage sei aus seiner Sicht sogar noch besser als die in Garbsen und Langenhagen. Kasimir Bülow war ebenfalls begeistert von dem Jugend-Aktiv-Platz und extra aus Ronnenberg zur Eröffnung gekommen. Leider hätten an einem Dienstagnachmittag die wenigsten Zeit – wegen Schule und Arbeit. Für Samstag, 27. November, planten er und weitere Trasseure ein Jam, ein Treffen, in Laatzen. Dann sei es hoffentlich auch etwas trockener.

Von Astrid Köhler