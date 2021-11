In Laatzen-Mitte eröffnet ein zweites Impfzentrum. Bereits am Montag, 22. November, ab 16 Uhr können sich Menschen ohne Termin beim Orthocentrum an der Würzburger Straße 15 gegen Corona impfen lassen.

„Es ist noch einiges zu tun“: Die Orthopäden Dr. Janosch Katt (links) und Dr. Robin Chudalla stehen in der früheren Büroeinheit an der Würzburger Straße 15 (Bild rechts)), in der sie und das weitere Praxisteam des Orthocentrums am Montag, 22. November, Laatzens zweites Impfzentrum eröffnen. Quelle: Astrid Köhler