Laatzen-Mitte

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, kann dies in der nächsten Woche auf besonders unkomplizierte Weise tun: Die Region kommt an vier Tagen mit ihrem dezentralen Impfangebot nach Laatzen-Mitte. Der Impfbus der Feuerwehr Hannover steht ab Montag, 2. August, auf dem Marktplatz. Das Angebot richtet sich an alle Erwachsenen ab 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis und – falls zur Hand – der Impfpass. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Team der Region hat sich dabei eng mit der Stadtverwaltung abgestimmt, die das Impfangebot begleitet. So seien derzeit Plakate in Vorbereitung, auf denen die Aktion in mehreren Sprachen beworben werden soll, berichtet Stadtsprecherin Anke Weisbrich. „Ausschlaggebend ist, Menschen zu erreichen, die vielleicht aufgrund von Sprachbarrieren bisher nicht viele Informationen zum Impfen bekommen haben.“ Aus diesem Grund seien auch Dolmetscher für Russisch, Bulgarisch, Farsi, Kurdisch und Arabisch vor Ort. „Wenn jemand in einer anderen Sprache Unterstützung braucht, versuchen wir hausintern, jemanden dazuzuholen.“ Mit dabei ist auch ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin.

Bis zu 200 Impfungen pro Tag sind möglich

Geimpft wird im Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hannover, der einem umgebauten Linienbus ähnelt. Vor Ort sind die Ärzte und Helfer des Impfzentrums Hannover, die bis zu 200 Dosen des Vakzins verimpfen können. Die Stadt kümmert sich parallel um den Aufbau von Sitzgelegenheiten, sodass die Besucher sich im Anschluss 15 Minuten lang ausruhen können. „Der Großraumrettungswagen eignet sich optimal. Man betritt den Wagen, registriert sich, bekommt seine Impfung und verlässt das Fahrzeug geimpft wieder. Unkomplizierter kann man den Impfvorgang nicht darstellen“, sagt Dieter Rohrberg, Leiter der Berufsfeuerwehr Feuerwehr Hannover.

Das mobile Impfteam ist bereits seit Mai in ausgewählten Stadtteilen der Landeshauptstadt und der Umlandkommunen unterwegs. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf bevölkerungsreichen Bereichen. Der Besuch in Laatzen ist eine Premiere. Los geht es am Montag, 2. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz. Weitere Termine an gleicher Stelle folgen am Dienstag, 3. August, von 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag, 5. August, von 9 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 6. August, von 14 bis 17 Uhr. Unterwegs ist das mobile Impfangebot in der gleichen Woche auch in Seelze und Lehrte.

Von Johannes Dorndorf