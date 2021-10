Laatzen-Mitte

Das Impfangebot soll niedrigschwellig und genau dort angeboten werden, wo viele Menschen sind. Im Auftrag der Region Hannover kommt ein mobiles Impfteam der Johanniter am Freitag, 22. Oktober, ins Leine-Center nach Laatzen. Von 9 bis 13 Uhr sowie nach der Mittagspause zusätzlich von 14 bis 17 Uhr wird in einem zuletzt leerstehenden Ladengeschäft im Erdgeschoss das Vakzin von Biontech verabreicht.

Das Angebot richtet sich sowohl an jene Menschen, die sich erstmals impfen lassen wollen, als auch an Booster-Interessierte, also an jene, die bisher Johnson & Johnson erhalten haben. Das Vakzin wurde unter anderem bei den mobilen Impfungen auf dem Laatzener Marktplatz im August verabreicht. 325 Menschen hatten sich seinerzeit an der Kampagne beteiligt.

Das mobile Impfteam nutzt jene leerstehenden Ladenräume im Erdgeschoss des Leine-Centers, in dem für die Wahlen im September die Briefwahlstelle eingerichtet war. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Interessierte müssen am Freitag ein gültiges Ausweisdokument und idealerweise ihren Impfpass mitbringen. Ist dieser nicht vorhanden, werde vor Ort eine Ersatzbescheinigung ausgestellt, heißt es. Die Impfungen werden in jenen Räumen durchgeführt, in der für die Wahlen im September die Briefwahlstelle der Stadt Laatzen eingerichtet war: beim ehemaligen Outlet-Station und Esprit-Shop, gegenüber dem Reformhaus Bacher.

All jene, die am Freitag ihre Erstimpfung bekommen, sind bereit zum nächsten Termin drei Wochen später an selber Stelle eingeladen: am Freitag, 12. November. Minderjährige Impfwillige müssen von einem Sorgeberechtigten begleitet werden. Ein Ärzteteam klärt vor Ort über Fragen zur Impfung auf. Auch gibt es dort alle notwendigen Aufklärungs- und Anamnesebögen.

Von Astrid Köhler