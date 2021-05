Laatzen

Die Stadt Laatzen hat eine neue Naturschutzbeauftragte. Die Rethenerin Monika Bode tritt die Nachfolge von Margret Saxowsky an, die sich mehr als 15 Jahre lang ehrenamtlich für den Naturschutz in Laatzen engagiert hat. Bode hat das Amt bereits am 1. März angetreten, bestellt wurde sie von der Region Hannover für fünf Jahre. Aufgabe der Naturschutzbeauftragten ist es, den Kontakt zwischen Bürgern und der Naturschutzbehörde sicherzustellen.

Bode ist in Wilhelmshaven aufgewachsen. Nach dem Abitur ging sie nach Berlin, um dort Landschaftsplanung zu studieren. „Danach habe ich in Umweltbüros und auch selbstständig unter anderem in Oldenburg, Bremen und Wilhelmshaven gearbeitet“, sagt die 66-Jährige. Nach dem Referendariat arbeitete sie als Baurätin bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Hannover.

„Pflanzen und Tiere haben mich schon immer interessiert“

Im Jahr 2005 zog sie nach Rethen und war von da an bis 2021 als Bereichsplanerin bei der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover tätig und insbesondere für das südwestliche Gebiet der Region zuständig, zu dem auch Laatzen, Pattensen und Hemmingen gehören. Seit dem 31. Januar 2021 ist sie im Ruhestand.

Margret Saxowsky, die vom 1. Januar 2006 bis zum 28. Februar 2021 als Naturschutzbeauftragte tätig war, hatte Bode als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen. „Ich war mir erst unsicher, ob ich die Aufgabe übernehmen möchte, denn ich hatte in dieser Richtung noch gar nicht gedacht“, sagt Bode. Da sie sich im Ruhestand aber ohnehin ehrenamtlich im Naturschutz engagieren wollte, sei der Vorschlag letztlich ein glücklicher Zufall gewesen. „Pflanzen, Tiere und der Naturschutz haben mich schon immer interessiert.“

Margret Saxowsky war von 2006 bis 2021 ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte in Laatzen. Quelle: Stephanie Zerm

Die Mutter zweier erwachsener Töchter will sich konkret um ihrem Wohnort kümmern. „Trotz meines Ruhestands habe ich jetzt die Möglichkeit, die Stadt Laatzen und ihre Bürger zu unterstützen und noch einmal anders kennenzulernen“, sagt Bode erfreut. In ihrer Freizeit joggt sie gern und betreibt Yoga. „Ich bin gerne in der Natur unterwegs, die Leineaue und den Bereich um die Bruchriede kenne ich bislang vor allem aus meiner Freizeit.“ Nun wird die Landschaft ein Bestandteil ihrer ehrenamtlichen Aufgabe.

Laatzen ist bei Naturschutz schon gut aufgestellt

Mit dem Naturschutzbund (Nabu), der Ökologischen Station Mittleres Leinetal (ÖSML) und Akteuren wie den Fischereivereinen sieht Bode Laatzen beim Naturschutz gut aufgestellt. Was sie besonders freut: „Die Stadt übernimmt viele Naturschutzaufgaben eigenverantwortlich.“ Als Beispiel nennt sie die Baumschutzsatzung, auch Feld- und Forsthüter gebe es nicht in jeder Stadt. „Das ist schon etwas Besonderes. Manche Gemeinden haben solche Aufgaben sogar an die Region zurückgegeben.“

Dieser Biber fühlt sich in Alt-Laatzen sichtlich wohl. Quelle: Astrid Köhler/Archiv

Spannend findet sie auch die Ansiedlung des Bibers. „Das ist ein sehr pfiffiges Kerlchen“, sagt Bode – wohl wissend, dass die Ausbreitung des Nagers auch Konflikte mit Anliegern und Landwirten zur Folge hat. Zudem möchte sie sich mit dem Vorkommen des geschützten Moorbläulings an der Bruchriede beschäftigen sowie mit der Neuausweisung der Schutzgebiete. „Ich arbeite schließlich mit dieser Verordnung, sie regelt unter anderem, was wo erlaubt und was verboten ist. Dies ist insbesondere in Bezug auf die Freizeitnutzung sehr wichtig.“

„Die Natur ist keine Müllkippe“

„In Sachen Naturschutz habe ich mich in Laatzen bislang nur im Rahmen meiner Arbeit engagiert“, sagt die Rethenerin. „An die Zuständigkeiten werde ich mich deshalb erst einmal vorsichtig herantasten müssen.“ Sie wolle sich mit Vereinen und Verbänden, mit den Feld- und Forsthütern, den Landwirten und anderen Akteuren austauschen und insbesondere mit den Bürgern ins Gespräch kommen. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Leute zu sensibilisieren, damit sie die Natur wertschätzen und Eigenverantwortung übernehmen. Es ist ein schlechtes Beispiel, wenn jemand seinen Grünschnitt einfach in die Landschaft wirft. Dafür gibt es Annahmestellen. Die Natur ist keine Müllkippe.“ Die Bürger müssten sich selbst Gedanken darüber machen, ob eine Wiese für die Freizeitnutzung vorgesehen ist, oder ob sie in einem Naturschutzgebiet liegt.

„Ich möchte gerne weiterhelfen, wenn Unterstützung und Beratung benötigt wird“, sagt Bode. Darüber hinaus will sie Bildung und Aufklärung beim Naturschutz anbieten. Möglich seien zum Beispiel Exkursionen für Schulklassen und Kindergartengruppen. Zu den Aufgaben der Naturschutzbeauftragten gehören zudem Kartierungsarbeiten und Gewässerschauen. Darüber hinaus stimmen die insgesamt 26 Ehrenamtlichen in der Region geplante Projekte der Gemeinden – zum Beispiel Biotopanlagen oder Heckenpflanzungen – mit der Naturschutzbehörde ab, überprüfen Biotope, Naturdenkmale und Gewässer und kontrollieren die Erfolge der umgesetzten Projekte.

Von Daniel Junker