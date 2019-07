Noch vor Kurzem war die Haushaltslage in Laatzen so desaströs, dass die Kommune in das Förderprogramm des Landes aufgenommen wurde. 6,9 Millionen Euro hat die Bedarfskommune seitdem aus verschiedenen Töpfen erhalten. In diesem Jahr aber aber wird es kein Geld geben. Die Haushaltslage ist „zu gut.“