Rethen

„Ich habe schon so viel wild entsorgten Mist gesehen“, sagt der Grasdorfer Storchenexperte Jürgen Körber. Doch das, was er bei seiner nahezu täglichen Erkundungstour durch die Leinemasch am Dienstagnachmittag in Rethen vorfand, übersteigt alles bisher dagewesene. Auf einem Radwanderweg nördlich der Bundesstraße 443 Richtung Pattensen nahe einem Parkplatz entdeckte Körber einen riesigen Berg aus Sperrmüll und Gerümpel.

Die Sofateile und Möbelstücke reichten bis zu beiden Seiten der Böschung und versperrten den üblicherweise gut frequentierten Weg zwischen einem kleinen Parkplatz und der Flutbrückenunterführung komplett, berichtet der Grasdorfer. Für Fußgänger und Radfahrer war kaum bis gar kein Durchkommen. „Ich musste mein Fahrrad wie ein Crossbiker über die Sofateile wuchten, um nicht einen kilometerlangen Umweg zu fahren“, sagte Körber. Landwirtschaftliche Fahrzeuge, die den 3,5 Meter breiten asphaltierten Weg ebenfalls nutzen, kommen dort derzeit gar nicht durch.

Problemstoffe im Müllberg

Problematisch ist nicht nur die Verkehrsbehinderung und die Tatsache, dass der Müllberg eine Unfallgefahr darstellt. Inmitten des Gerümpels liegen auch Problemstoffe wie Kanister mit Farben. Teile davon seien auch schon ausgelaufen, berichtet Körber.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beamte des Kommissariats Laatzen wollten sich noch am frühen Dienstagabend darum kümmern, dass der Müll kurzfristig zumindest in Teilen beseitigt wird, um den Weg wieder passierbar zu machen.

Polizei ermittelt in weiterem Fall

Für illegale Müllablagerungen wie diese in der freien Natur ist der regionale Abfallentsorger Aha zuständig. Inwiefern dieser bereits in den Fall involviert ist, war am Dienstagabend nicht herauszufinden. Erst vor zwei Wochen machte einige Kilometer weiter östlich, an der B 443 auf Höhe des Campingplatzes Birkensee, ein ähnlicher Fall Schlagzeilen. Dort hatte ein Unbekannter, mutmaßlich ein Gewerbetreibender, zehn Sofas illegal in der Feldmark entsorgt. Auch in dem Fall ermittelt die Polizei.

Während im Falle der Sofas von einer Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ausgegangen wird, könnte wegen der Problemstoffe bei dem Sperrmüllberg auf dem Radweg nahe dem GLS-Logistikzentrum auch der Straftatbestand der Umweltverschmutzung erfüllt sein.

Von Astrid Köhler