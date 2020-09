Laatzen-Mitte

Ein brennender Müllbehälter am Kastanienweg in Laatzen-Mitte hat am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr die Laatzener Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Polizeibeamte die Flammen gegenüber dem Eingang zum Friedhof im Heidfeld bereits mit einem Feuerlöscher erstickt.

Die Feuerwehrleute schütteten noch mehrere Liter Wasser auf und in den metallenen Behälter, um letzte Glutnester zu löschen und rückten kurz darauf wieder ein. Ob der Brand mutwillig gelegt wurde oder möglicherweise durch eine Zigarettenkippe verursacht wurde, ist unbekannt.

