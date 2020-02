Rethen

Zwei Haufen mit Isolierungen von Kupferkabeln haben Unbekannte an der Bahntrasse an der Meineckestraße illegal entsorgt. „Ich vermute, die Kabel sind gestohlen worden“, sagt Gleidingens Feld- und Forsthüter Hans-Jürgen Wohlfarth. Offenbar haben die Täter das Kupfer aus den Kabeln entfernt und anschließend die wertlose Isolierung am Bahndamm abgeladen.

Vor etwa vier Wochen habe er bereits einen ähnlichen Haufen mit Kabelisolierungen am Eingangsbereich des Koldinger Teiches an der B 443 gefunden, sagt Wohlfarth. Über diesen habe er die Region Hannover informiert, die für die Beseitigung von Unrat außerhalb geschlossener Ortschaften zuständig sei. „Der Müll ist bereits entfernt worden“, berichtet der Feld- und Forsthüter.

Diese Kabelummantelungen hat Feld- und Forsthüter Hans-Jürgen Wohlfarth Mitte Januar an den Koldinger Teichen entdeckt. Quelle: Hans-Jürgen Wohlfarth

Bahn will Müll zeitnah entsorgen

Innerorts kümmert sich die Stadt um die Beseitigung von illegalem Müll – oder der Grundstückseigentümer. Das ist in diesem Fall die Deutsche Bahn. Diese hat angekündigt, dass die DB Netz AG als Infrastrukturbetreiber die Kabelverkleidungen zeitnah entsorgen werde. Angaben dazu, welche Kosten dem Unternehmen jedes Jahr für die Entsorgung von illegal abgeladenem Müll entstehen, konnte die Bahn am Freitag nicht machen.

Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass Umweltsünder mit hohen Geldstrafen rechnen müssen. „Illegale Müllentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Die Entsorgung von gefährlichem Abfall kann unter Umständen auch eine Straftat sein.“

Von Stephanie Zerm