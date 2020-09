Laatzen-Mitte

Ein Müllfahrzeug von Remondis hat am Montagmorgen im Laatzener Wohngebiet Debberode aus derzeit noch ungeklärter Ursache im schon gut gefüllten Laderaum zu qualmen begonnen. Den Mitarbeitern fiel die vermeintliche Rauchentwicklung beim Einsammeln der Gelben Säcke um kurz vor 8 Uhr auf, und sie riefen die Feuerwehr.

Um das vermeintliche Feuer im Laderaum durch die Zufuhr von Sauerstoff nicht weiter zu entfachen und weil im Wohngebiet der Platz fehlte, um die Ladung dort auszukippen und zu löschen, eskortierten die Einsatzkräfte den qualmenden Müllwagen bis zum Kompostplatz in Rethen. Dort wurde der Inhalt auf eine große Schotterfläche gekippt, doch die bereits ausgerollten Schläuche der Feuerwehr wurden nicht benötigt.

Anzeige

Gelbe Säcke sind kalt

Zur großen Verwunderung der Müllwerker und Einsatzkräfte waren die Säcke für Verpackungsmüll allesamt kalt. Die Feuerwehrleute setzten für die Kontrolle auch eine Wärmebildkamera ein. Auch am Fahrzeug selbst konnten bisher keine Schäden ausgemacht werden. Wie die Remondis-Mitarbeiter gegenüber der Feuerwehr mitteilten, soll der Rauch auf der Rückseite des Fahrzeugs, um den linken Hydraulikstempel herum aus dem Fahrzeug gedrungen sein. Dieser presst die Müllsäcke zusammen.

Weitere HAZ+ Artikel

Nach etwa 20 Minuten war der Einsatz beendet und die Helfer konnten wieder abrücken. Die Gelben Säcke wurden wieder in das Müllfahrzeug geladen und der Kompostplatz geräumt.

Zu löschen gab es nichts: Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit wieder abrücken und die Müllwerker die Gelben Säcke wieder aufladen. Quelle: Gerald Senft (Stadtfeuerwehr Laatzen)

Vereinzelt brennt es in Müllfahrzeug

Dass die Ladung von Entsorgungsfahrzeugen tatsächlich in Brand gerät, kommt vereinzelt immer wieder einmal vor. Erst Ende August war in Lehrte eine falsch entsorgte Powerbank, eine Lademöglichkeit für Mobiltelefone und andere Elektrogeräte, in einem Remondis-Fahrzeug in Brand geraten. Im Juni fing Unrat in Lehrten-Ahlten Feuer, als er schon im Laderaum lag. Zumeist sind es sogenannte Entstehungsbrände, die durch Abkippen schnell gelöscht werden können. Brände wie 2009 in Laatzen, als an einem Müllfahrzeug ein Schaden von 40.000 Euro entstand, sind die Ausnahme.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Astrid Köhler