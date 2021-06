Laatzen-Mitte

Am Sonnabend, 26. Juni, können die Besucher des Gartenhauses im Park der Sinne wieder Konzerte erleben. Im Rahmen der Reihe Café-Hausmusik treten jeweils sonnabends und in unregelmäßigen Abständen Musiker aus verschiedenen Nationen unter freiem Himmel auf. 

Zusätzlich präsentieren sich an den jeweiligen Wochenenden erstmals Künstler und Kunsthandwerker je zwei Tage am Café. Organisiert werden die Konzerte und Künstlerbesuche von Regina Wostbrock, die das Gartenhaus im Park der Sinne seit Mai 2020 betreibt, und ihrem Mann Norbert.

Zum Auftakt spielen am Sonnabend, 26. Juni, unter dem Thema „Afrika“ die beiden Entertainer Papy Lunguangu (Gesang und Percussions) sowie Peter Michel (Gitarre, Gesang, Mundharmonika, Banjo, Ukulele). Sie präsentieren unter anderem Calypsoklänge und andere mitreißende Rhythmen, aber auch Songs aus dem Genre Singer/Songwriter. „Die beiden werden es den Gästen schwermache, ruhig zu bleiben“, kündigt Regina Wostbrock an. Auch mitmachen ist erlaubt. Am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. Juni, zeigt das Geschäft Mundo Lindo aus Sarstedt zudem Kunst und Kunsthandwerk aus Mittel- und Lateinamerika am Gartenhaus.

Skulpturen werden live bemalt

Zwei Wochen später ist Alessandro Galas zu Gast. Der in Paraguay aufgewachsene Musiker spielt am Sonnabend, 10. Juli, „Urlaubsmusik aus Südamerika, der Karibik und Spanien“, so der Titel des Auftritts. Zu hören sind auch typische Songs in der Sprache der Guarani. Galas sei einer der bekanntesten Musiker und Songschreiber in Paraguay, versichert Norbert Wostbrock.

Alessandro Galas ist einer der bekanntesten Musiker in Paraguay. Quelle: privat

Am selben Wochenende (10. und 11. Juli) stellt die Laatzener Künstlerin Marion Sommerschuh surrealistische Tierskulpturen am Gartenhaus aus. Sie ist an beiden Tagen vor Ort, um die Skulpturen live zu bemalen. Ein Kunstwerk wird von Galas und Sommerschuh signiert und versteigert. Der Erlös kommt dem Förderverein Park der Sinne zugute.

Nach dem Fest der Sinne (16. bis 18. Juli) steht am Sonnabend, 24. Juli, ein Konzert mit dem Percussionisten Nené Vasquez an. Der Grammy-Preisträger aus Venezuela, der unter anderem bei der hannoverschen Band Marquess spielt, hatte bereits im vergangenen Jahr die Besucher des Gartenhauses mit seinen Rhythmen begeistert – nun kehrt er dorthin zurück.

Nené Vasquez hat bereits im vergangenen Jahr die Besucher im Gartenhaus mit seiner Musik begeistert. Quelle: Sascha Pierro

Für Sonnabend und Sonntag, 31. Juli und 1. August, hat sich der Künstler Berardo Jerez alias Bernd Jastram angekündigt. Er kreiert moderne, eigensinnige und etwas verrückte Puppenbilder aus Acryl. Wie Sommerschuh will auch Jerez eines seiner Kunstwerke zugunsten des Park-Fördervereins versteigern lassen.

Unter dem Motto „Die Sonne Griechenlands goes to Café im Park der Sinne“ sind am Sonnabend, 7. August, Pavlos Kalenderis (Keyboard), Eleni Rizou (Gesang), Thomas Firimidis (Buzuki) und Sotirios Tzagas (Gitarre und Buzuki) zu Gast am Gartenhaus. Eine Woche später, am Sonnabend, 14. August, präsentiert Franz Gottwald aus Hannover Interpretationen des spanischen Flamencos. Zu hören sind unter anderem Bulerias, Farrucas und Rumbas. Sommerschuh ist am 14. und 15. August ebenfalls im Park der Sinne anwesend.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Veranstaltungsreihe soll noch erweitert werden

Musik aus Kuba präsentieren Roberto Pita (Tres-Gitarre, Gesang), José Luis Ezquivel (Bass) und Tomas Villon am Sonnabend, 21. August, unter dem Titel „La Vida Loca vs. Rumba y Son de Cuba“. Lateinamerikanisch wird auch der Nachmittag mit Manuel Gutierrez (Gesang/Songwriter) und Michael Orlovich (Keyboard) am Sonnabend, 28. August.

Die Reihe soll fortgesetzt und erweitert werden, kündigt Regina Wostbrock an. Einige Künstlerbestätigungen stünden noch aus. Die Konzerte und Künstlerpräsentationen veranstaltet das Gartenhaus jeweils unter freiem Himmel und nur bei gutem Wetter. Coronabedingt stehen 60 bis 80 Sitzplätze zur Verfügung. Wostbrock empfiehlt deshalb eine Reservierung unter Telefon (01 72) 4 56 30 39. Unter dieser Nummer können sich auch aktive Künstler melden, die sich an einem Wochenende vorstellen möchten.

Von Daniel Junker