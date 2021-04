Laatzen

Die Stadt Laatzen hat eine Persönlichkeit verloren, die das Kulturleben der Stadt geprägt hat. Matthias Grützmacher, Dirigent, Musiker und Vorsitzender der Musikkreises Laatzen, ist am 28. März im Alter von 54 Jahren nach eigentlich überstandener Erkrankung überraschend verstorben.

Matthias Grützmacher war seit 2013 Vorsitzender des Musikkreises, den seine Mutter Bärbel 1986 mit gegründet hatte. Seine Wirkung ging weit darüber hinaus, wie der Verein in einem Nachruf betont: „Er war nicht nur unser Dirigent, musikalischer Leiter und erster Vorsitzender. Er war auch ein guter Freund, kreativer Kopf, treuer Wegbegleiter, Musiker, Organisator, Logistiker, Bastler, Biologe und so vieles mehr.“ Dabei habe für ihn immer die Gemeinschaft und das Musik-Erleben im Vordergrund gestanden. „Mit Matthias hat unser Verein sein musikalisches Herz verloren.“

Bis zuletzt dirigierte Grützmacher, der in Hannover lebte, aber in Laatzen aufgewachsen war, das Blasorchester, das Orchester II und das Kammerorchester des Musikkreises, zu dem über 200 aktive Musiker zählen. Von der Qualität der Ensembles konnten sich Musikfreunde bei zahlreichen Konzerten in Laatzen überzeugen. Beruflich war er als Musik- und Biologielehrer an der Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS) in Hannover-Mühlenberg tätig.

„Laatzen ist, wenn’s trotzdem klappt“

Zu seinen Stärken habe es gehört, andere zu motivieren, berichten Wegbegleiter. „Er hat Sachen aus den mitspielenden Musikern rausgeholt, die man im Vereinsumfeld selten sieht“, sagt Kassenwart Elmar Stein, der Grützmacher seit Jahrzehnten kannte. Dieser Fähigkeit sei es zu verdanken, dass an gemeinsamen Musikwochenenden häufig bis 1 Uhr nachts weitergeprobt wurde. „Er hat immer wieder motiviert, sich nie Leuten verschlossen, sondern sie einbezogen.“ Ein Motto sei dabei gewesen: „Laatzen ist, wenn’s trotzdem klappt.“

„Er hatte immer den Überblick und hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen“, sagt die stellvertretende Vereinsvorsitzende Carolin Maschke. Bis zuletzt habe er noch für den Musikkreis geplant und nachgedacht. „Er hinterlässt eine große Lücke, doch wir werden den Verein als Gemeinschaft in seinem Sinne fortführen.“

Die Trauerfeier wurde Mitte vergangener Woche im engen Kreis von Familie und Bekannten abgehalten. Matthias Grützmacher hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.

Von Johannes Dorndorf