Der Musikkreis Laatzen hat am Freitagabend sein traditionelles Winterkonzert vor 300 Konzertgästen gegeben. Mehr passten nicht ins Forum, denn zum Jahresabschluss kamen noch 100 Musiker hinzu, die Ausschnitte großer Orchesterwerke präsentierten.

„Lasst uns zusammen Musik machen und Spaß haben“, sagte der Musikkreis-Vorsitzende Matthias Grützmacher zur Begrüßung, ehe das 2,5-stündige Konzert mit der vom Orchester I intonierten „Kleinen Nachtmusik“ begann. Später sollte noch der 1. Satz der Mozart-Sinfonie Nr. 29 folgen. Im ersten Teil des Konzertes waren zudem – gespielt vom Orchester III – Bachs Ouvertüre D-Dur sowie von verschiedenen Gruppen einzeln oder gemeinsam vorgetragene Flötenarrangements zu hören: Haydns Quartett, ein Spanischer Wintertanz, Mozarts Divertimento Nr. 8, das Adagio KV411 und, gemeinsam mit dem Projekt-Orchester, das schwierige Deutsche Magnificat von Heinrich Schütz.

Nach der Pause folgt Musik des 20. Jahrhunderts

Nach der Pause wurde die Musik dann moderner: Aus der 1914 bis 1916 entstandenen sinfonischen Dichtung „Die Planeten“ von Gustav Holst spielte das Orchester II den „Jupiter“, ehe es mit Pop und Filmmusik weiterging. Das Blasorchester spielte schwungvoll John Miles’ „Music Was My First Love“, der Junior Brass-Gruppe gelang der klangliche und emotionale Übergang von Ella Fitzgeralds „Summertime – And the Living Is Easy“ zu „I’m Dreaming of A White Christmas“ von Bing Crosby. Und die Bigband überzeugte mit „On the Sunny Side Of the Street“. Ferner waren noch „Uptown Funk“ und die vom Orchester II gespielte Suite aus dem Disneywerk „Polar-Express" zu hören.

Von der großen Vielfalt im Musikkreis zeugte auch der Gesangsauftritt von Caroline Grützmacher und Inka Fank. Unterstützt von der Bigband sangen sie den nicht nur James Bond-Fans bekannten Adele-Hit „ Skyfall“.

Drei Generationen Grützmacher leiten Gruppen

Die Leitung der unterschiedlichen Gruppen im Konzert teilten sich Philip Thrift und gleich drei Generationen der Familie Grützmacher: Bärbel Grützmacher stand bei mit mehreren Flötengruppen am Dirigentenpult, ihr Sohn Matthias und Enkel Johannes wiederum bei den Bläsern.

„Ich finde es toll, wie eine Familie so viele Kinder zur Musik führt, und dass Laatzen mit dem Musikkreis ein Laienorchester mit so außergewöhnlicher Qualität besitzt“, lobte Zuhörer Wilhelm Paetzmann.

Indianisches Volkslied zum Abschluss

Mit viel Applaus bedacht wurde die Zugabe: Das gesamte Orchester stand auf und sang zum stimmungsvollen Abschluss das erst kurz zuvor geprobte indianische Volkslied „Evening Rise, Spirit Come“. Am Ausgang freuten sich Musikkreis-Mitglieder über Spenden. „Wir haben von Spenden gerade eine neue Bratsche gekauft. Jetzt sammeln wir für eine weitere. Immerhin kosten diese Instrumente etwa 2500 bis 3000 Euro“, sagte Matthias Grützmacher, der für die Unterstützung dankte.

