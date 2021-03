Laatzen-Mitte

Von Auftritten bei Festen und Veranstaltungen bis zu Weihnachtskonzerten und irischer Musik: Der Musikkreis Laatzen ist aus dem öffentlichen Leben in der Stadt nicht mehr wegzudenken. Wann immer es um Musik geht, nimmt er eine zentrale Rolle ein. In diesem Jahr besteht der Verein seit 25 Jahren.

Seit 1986 bietet der Musikkreis Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung ein Instrument zu lernen und gemeinsam zu musizieren. Dabei sind die Kosten so gering, dass eine Mitgliedschaft für alle erschwinglich ist.

„Eine Familie mit mehreren Kindern zahlt nur 7 Euro im Monat“, sagt Bärbel Grützmacher, die den Musikkreis mit ins Leben gerufen hat. Die heute 84-Jährige arbeitete vor rund 40 Jahren an der Grundschule im Langen Feld und später an der KGS Albert Einstein sowie der Erich-Kästner-Realschule als Musiklehrerin. Dabei merkte sie schnell, dass der schulische Musikunterricht zeitlich nicht ausreichte. „Zwei Schulstunden in der Woche waren zu wenig“, sagt sie. Daher musizierte sie mit ihren Schülern ehrenamtlich nach Schulschluss weiter – bis sie sieben bis acht Flötengruppen und ein Orchester leitete.

Gründung im Februar 1996

Um die Aktivitäten zu bündeln und besser zu organisieren, wurde dann im Februar 1996 der Verein Musikkreis Laatzen gegründet. Mittlerweile gibt es rund zehn verschiedene Gruppen, von der Big Band bis zum Kammerorchester.

Die Mitgliederzahl liegt bei etwa 150. „Darunter sind jedoch auch viele Familien, sodass wir insgesamt auf rund 200 Musiker kommen“, sagt Dietmar Lex. Er stieß 1993 zum Musikkreis und leitet heute unter anderem die Bläserkammermusik und die Irische Band. Die jüngsten Mitglieder seien gerade einmal fünf Jahre alt, die ältesten über 80. Die Kinder fangen meist in einer der Flötengruppen an und spielen später im Kinder-, dann im Jugend- und schließlich im großen ersten Orchester mit.

Weder Konkurrenzdenken noch Leistungsdruck

„Ich unterrichte heute Kinder, deren Eltern schon bei mir in der Gruppe waren“, sagt Bärbel Grützmacher, die trotz ihres Alters immer noch die Flötengruppen leitet und selber als Schulkind anfing das Instrument zu erlernen. „Die Musik hält mich fit“, sagt die 84-Jährige, die als Lehrerin vor mehr als 20 Jahren in Pension ging und im Alter von 40 Jahren noch das Cellospielen lernte. Es mache ihr immer noch großen Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. „Es schult ihre Intelligenz und wirkt sich positiv auf Konzentration und Sozialverhalten aus“, betont Grützmacher. Beim gemeinsamen Musizieren gebe es weder Konkurrenzdenken noch Leistungsdruck. Daher kämen alle Kinder auch gern zum Musikkreis.

Drei Generationen Grützmacher

Ihre Liebe zur Musik hat die 84-jährige Grützmacher auch an ihre Kinder und Enkelkinder weiter gegeben. Ihr Sohn Matthias leitet mittlerweile das Orchester 1, ihre Tochter Cornelia das Kinderorchester. Beide sind ebenso wie sie Musiklehrer geworden. Und auch ihre Enkel treten in ihre Fußstapfen: Johannes Grützmacher leitet im Musikkreis das Nachwuchs-Orchester und Enkelin Caroline spielt Cello, Trompete und Klavier. Beide studieren an der Musikhochschule Hannover und wollen ebenso wie ihre Großmutter Musiklehrer werden.

Bärbel Grützmacher hofft, dass die Corona-Beschränkungen bald wieder aufgehoben werden und der Musikbetrieb wieder wie gewohnt weiter laufen kann. Denn am 11. September will der Verein sein Jubiläum groß feiern, und bis dahin müssen noch etliche Musikstücke eingeübt werden.

