Laatzen-Mitte

Kaum ein Bereich hat unter den Corona-Restriktionen so stark gelitten wie die Kultur. Doppelt getroffen hat es in diesem Jahr den Musikkreis Laatzen: Die Musiker mussten nicht nur mehrere mehrmonatige Zwangspause verkraften, sondern auch den Tod ihres Vorsitzenden und Orchesterleiters Matthias Grützmacher.

Inzwischen haben die Musiker ihre Proben wieder aufgenommen – und sind voller Zuversicht. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern sind voller Tatendrang und neuer Ideen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Carolin Maschke. Bei der ersten Probe im Park der Sinne Mitte Juni sei es zunächst darum gegangen, überhaupt wieder zusammenzufinden. Seitdem hätten die Ensembles wegen der Corona-Auflagen dreimal getrennt geprobt müssen: die Streicher im Erich-Kästner-Schulzentrum, die Bläser im Park der Sinne. Jetzt, kurz vor den Ferien gab es nun noch einmal eine große Probe mit allen an der Kulturbühne im Park.

Johannes Grützmacher übernimmt zweites Orchester

Inzwischen ist auch geregelt, wie es musikalisch weitergeht. Johannes Grützmacher übernimmt von seinem Vater Matthias die Leitung des Jugendorchesters 2 – neben der des Orchesters 1. Um das Blasorchester kümmert sich Philip Thrift, der zuvor bereits die Bigband und das Junior Brass geleitet hat. „Wir haben auch aus den eigenen Reihen Klara Hinz für die Leitung unseres Vororchesters gewinnen können“, berichtet Maschke.

Nach den Sommerferien will der Musikkreis dann mit neuen Projekten durchstarten. Ab dem 17. September probt der neue Jugendchor unter Leitung von Caroline Grützmacher, im November wolle man am Erich-Kästner-Gymnasium einen Schüler-Lehrer-Eltern-Chor auf die Beine stellen. „Zeitgleich soll es einen Kinderchor geben, damit es keine Betreuungsprobleme gibt“, sagt Maschke. Das Angebot richte sich an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren.

Auftritt im Dezember geplant

Die lange Probenunterbrechung ist den Musikern indes kaum anzumerken: Bei der großen Abschlussprobe im Park der Sinne am vergangenen Donnerstag war schon wieder der gewohnt ausgewogene Orchesterklang zu hören – auch wenn die Akustik im Freien die Musiker vor große Herausforderungen stellte. „Es war toll, dass fast alle dabei waren“, fand Johannes Grützmacher, nachdem die letzten Töne von „The Marchman Scipio“ verklungen waren. Derzeit konzentriere sich das Ensemble auf das bestehende Repertoire, zu dem auch der Marsch aus Verdis „Aida“, „Happy“ von Pharrell Williams und „Smooth“ von Santana gehören.

Im Konzert zu erleben sind die Musikkreis-Orchester hoffentlich wieder kurz vor Weihnachten: Für den 17. Dezember ist das traditionelle Winterkonzert im Erich-Kästner-Schulzentrum geplant – falls die Hygienebestimmungen es dann zulassen.

Von Johannes Dorndorf