Ein Instrument lernen als Weihnachtsgeschenk: Diese Möglichkeit bietet die Laatzener Musikschule an. Die Einrichtung verkauft zum Sonderpreis Weihnachtsgeschenkgutscheine für vier Unterrichtsstunden. Das Angebot richtet sich sowohl an Erwachsende als auch an Kinder. Der Unterricht sollte im ersten Quartal 2021 stattfinden, Leihinstrumente werden nach Möglichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zudem kann die Musikschule ab Januar wieder neue Schüler für alle Instrumente aufnehmen. Die Teilnehmer können zwischen einer Festanmeldung oder einem vierwöchigen Schnupperunterricht auswählen. Leihinstrumente stehen zur Verfügung. „Fast alle Instrumente können ab einem Alter von sechs Jahren erlernt werden“, sagt Musikschulleiter Ulrich Bernert. Auch hier seien Erwachsene willkommen. Ab Januar bis März starten zudem neue Workshops für elementaren Unterricht. Sie richten sich an Kinder zwischen sechs und 24 Monaten mit ihren Eltern.

Einzelunterricht läuft trotz Corona normal ab

Bernert weist darauf hin, dass der Einzelunterricht auch in Corona-Zeiten ganz normal stattfinde, sowohl für Instrumente als auch für Gesang. Bei Quarantänevorgaben gingen Lehrer und Schüler hingegen nach interner Absprache phasenweise zum Onlineunterricht über. „Für Gruppenunterricht gibt es dagegen extreme Einschränkungen, sodass teilweise Onlineunterricht stattfindet.“

Beim Elementarunterricht setzen die Musiklehrer auf kleine Gruppen mit speziellen Unterrichtsschwerpunkten in den Kitas und den Unterrichtsräumen der Musikschule. „Singen ist dort nicht erlaubt“, sagt Bernert. Blasorchester und Chöre dürften zudem derzeit nicht gemeinsam musizieren.

Anfragen für Gutscheine und für Anmeldungen nimmt die Musikschule unter Telefon (05 11) 2 20 82 45 entgegen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.musikschule-laatzen.de.

Weihnachtskonzert abgesagt

Das jährliche Weihnachtskonzert in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Am Nikolauskonzert hält die Musikschule hingegen fest – wenn auch in anderem Rahmen als gewohnt: Geplant sind drei aufgeteilte Vorspiele an einem Nachmittag ohne öffentliches Publikum. Die Kinder dürfen stattdessen jeweils zwei Personen zum Zuhören mitbringen.

Von Johannes Dorndorf