Gleidingen

Der Nabu-Laatzen und die Obstplantage Hahne wollen ihre Kooperation ausbauen. Für dieses Jahr sind mehrere Gemeinschaftsaktionen geplant, so wie die am Sonntag, als die Naturschützer dabei halfen, dutzende Nistkästen in der Plantage aufzuhängen. Davon sollen nicht nur die Vögel und ihr Nachwuchs profitieren sondern auch der Betrieb, der Hilfe bei der Schädlingsbekämpfung erhält.

17 Freiwillige des Nabu Laatzen hatten am Sonntag gemeinsam mit Stephanie Hahne auf dem gleichnamigen Hof in Gleidingen 50 Nistkästen angebracht . „Je mehr Vögel ihre Jungen mit Raupen großziehen, desto weniger schaden Letztere den Äpfeln“, teilt der Nabu nach der Aktion auf der Internetseite nabu-laatzen.jimdofree.com mit.

Hahne bestätigt das. In den vergangenen Jahren seien die Nistkästen bereits sehr wirksam gewesen. Rund 500 Nistkästen waren ohnehin schon an der Plantage befestigt. In den letzten Wochen sind noch einmal 200 dazugekommen. „150 hatten wir bereits Anfang März befestigt“, sagt Hahne. Die Aktion gemeinsam mit den Nabu-Helfern habe bei gutem Wetter Spaß gemacht. „Es war eine schöne Zusammenarbeit und wir waren schnell fertig.“

Gemeinschaftsarbeit: 17 Helfer befestigen Nistkästen an den Plantagenbäumen. Quelle: Torsten Lippelt

Nabu plant Vogelkartierung in Obstplantage

Die Zusammenarbeit soll noch weitergehen. Unter anderem sind Fledermausführungen und Biberbaubesichtigungen auf dem Hof Hahne geplant. Zudem ist für Sonntag, 24. April, eine große Kartierung der Nistkästen geplant. „Wir wollen gemeinsam schauen, welche Vogelarten in den Nistkästen brüten“, sagt Hahne. Der Nabu nennt die Aktion „Apfel-Birdwatch“.

Freiwillige Helfer können sich per Mail an ag-vogelschutz@nabu-laatzen.de melden. Die Ergebnisse werden anschließend auch öffentlich präsentiert. „Möglicherweise bei unserem großen Hoffest im Herbst, das wir dieses Jahr auch gemeinsam mit dem Nabu gestalten wollen“, sagt Hahne.

Hahne hält Kontakt zu Erntehelfern in Ukraine Seit Langem beschäftigt der Obsthof Hahne im Sommer ausschließlich Erntehelfer aus der Ukraine. Ob das auch dieses Jahr so bleibt, ist wegen des Kriegs nicht sicher. Stephanie Hahne hält Kontakt zu den der Familie bekannten Helferinnen – größtenteils Frauen. „Männer dürfen das Land zurzeit ohnehin nicht verlassen. Doch auch die Frauen sagen, dass es aktuell schwierig ist, aus der Ukraine herauszukommen“, sagt Hahne. Die Unterkünfte auf dem Hof stehen größtenteils noch frei. Bis jetzt ist erst eine 24-jährige Ukrainerin dorthin gekommen, die vor einigen Jahren als Erntehelferin in Gleidingen war. „Es ist schön, dass wir ihr hier bereits eine vertraute Atmosphäre bieten können“, sagt Hahne. Die Arbeitserlaubnis für die Ukrainerin sei beantragt, liege aber noch nicht vor. Sie hoffe, dass diese zeitnah ausgestellt wird, sagt Hahne: „Die Ukrainerin würde gern arbeiten, auch um sich von den Nachrichten aus ihrem Heimatland abzulenken, die sie sehr traurig machen.“ Dabei spiele der wirtschaftliche Gedanke bezüglich der ab Mai benötigten Erntehelfer eine untergeordnete Rolle, betont Hahne: „Uns geht es um die Menschen.“

Auch Nabu-Vorstandsmitglied Corinna John ist von der Nistkastenaktion am Sonntag ganz begeistert. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass sich so viele Freiwillige daran beteiligen“, sagt sie. John freut sich darüber, dass einige der Helfer noch vor Ort der Vogelschutz-AG des Naturschutzbunds beigetreten sind. Jetzt bereitet sie sich auf die Kartierung im April vor.

„Dabei werden wir aber nicht so viele Helfer benötigen. Zu viele Menschen erschrecken die Vögel“, sagt sie. Die Helfer werden sich dann auf dem Hof verteilen und vorsichtig in die Nistkästen hereinschauen. John rechnet damit, dass vor allem Blaumeisen und Kohlmeisen die Nistkästen nutzen. „Doch vielleicht werden wir auch überrascht“, sagt sie.