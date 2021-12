Laatzen

Sind die Biber weiter auf dem Vormarsch? Und wenn ja, wo haben sie sich angesiedelt? Diese Fragen will der Nabu Laatzen beantworten. Der Ortsverein koordiniert seit 2012 jährlich die Biber-Kartierung in der Region Hannover und in Hildesheim. Dazu untersucht der Nabu Laatzen alljährlich von Januar bis März mit Helfern neue, mögliche Biberreviere. „Wir haben insgesamt rund 100 geschulte Freiwillige“, sagt Kristine Gilster von der Nabu-Gruppe Laatzen. Da nicht alle jedes Jahr bei der Kartierung dabei sein können, werden für die nächste Kartierung noch neue Helfer gesucht. Für sie gibt es am Donnerstagabend, 30. Dezember, eine Online-Schulung.

„Sie können sich ein Gebiet in der Region Hannover aussuchen, in dem sie Biberspuren suchen wollen“, sagt Gilster. Von Mitte Januar bis Mitte März müssen sie dann dort zweimal nach Hinweisen auf den possierlichen Nager suchen. Dies können Dämme oder auch angenagte Bäume sein. Laut Gilster dauert eine Kartierungsaktion etwa vier Stunden. Zwei Wochen später sollte das jeweilige Gebiet dann erneut abgesucht werden. „Wer mag, kann sich auch mehrere Kartierungsabschnitte aussuchen“, sagt Gilster und betont: „Je mehr Kartierer wir haben, desto mehr neue Gebiete können wir erfassen, sodass wir die gesamte Biberpopulation noch besser bestimmen können.“

Biber selbst bekommen die Kartieren meistens nicht zu Gesicht. Dafür aber zahlreiche Spuren. Quelle: Bernd Hermening/Nabu Laatzen

Mehr Spuren als im Vorjahr entdeckt

Bei der diesjährigen Kartierungsaktion hat der Nabu einen starken Anstieg der Biberreviere in der Region Hannover und Hildesheim festgestellt. Von Neustadt am Rübenberge bis Alfeld konnten laut Gilster entlang der Leine und an angrenzenden Gewässern 81 Biberreviere festgestellt werden. 2020 seien es 62 gewesen. In der Region Hannover haben die Kartierer 24 sichere und elf potentielle Biberreviere gefunden. Im Stadtgebiet Hannover wurden neun sichere und fünf potentielle Reviere ausgemacht. Im Landkreis Hildesheim wurden 13 sichere und 19 potentielle Biberreviere gesichtet. „Dabei bedeutet ein sicheres Revier, dass die Lage des Baus bekannt ist“, erläutert Gilster. „Ein potentielles Revier heißt, dass anhand der Spurendichte ein Revier vermutet wird, die Lage des Biberbaus aber unbekannt ist.“ Denn bei hohen Ufern, wie sie vorwiegend an der Leine zu finden sind, baut der Biber größtenteils Erdbaue, die von außen nicht zu entdecken sind.

Den Anstieg der Biberreviere erklärt Gilster unter anderem dadurch, dass der Nabu im Landkreis Hildesheim zuletzt mehr Gebiete kartiert hat als noch im Vorjahr.

Fünf Reviere in Laatzen

In Laatzen gibt es laut der letzten Kartierung mindestens fünf Biberreviere. Ein Jahr zuvor waren es drei. Die Reviere in Laatzen erstrecken sich insbesondere entlang der Leine und der Alten Leine. Aber auch an der Meskenwiese in Rethen, in der Gleidinger Masch und an den Angelteichen nahe der Autobahn bei Oesselse wurden Biberspuren entdeckt.

Denn die Biberreviere entlang der Leine in der Region Hannover sind laut Gilster größtenteils bereits vergeben. „Neue Reviere können nicht hinzu kommen, da deren Größe durch das Nahrungsangebot und die Möglichkeiten einen Bau anzulegen festgelegt wird.“ Dabei verteidigen Biberfamilien ihr Revier, das je nach Nahrungsangebot zwischen 500 Metern und 6 Kilometern lang sein kann, gegen Artgenossen. „Eine Überpopulation, wie man sie etwa bei Kaninchen oder dem Nutria kennt, ist beim Biber auszuschließen“, sagt Gilster. Da in der Region Hannover und dem Landkreis Hildesheim größtenteils schmale Gewässerrandstreifen vorzufinden seien, seien Reviere, die sich über mehrere Kilometer erstrecken, nicht unüblich.

Biberdämme sind ein Indiz für ein Biberrevier. Quelle: Bernd Hermening/Nabu Laatzen

Schulung für Freiwillige

Wer sich auf die Spuren der Tiere begeben will, erhält vorab vom Nabu Laatzen eine Schulung. „Dabei erfahren die Teilnehmer, wie sie Biberspuren entdecken und wie sie sie kartieren“, sagt Gilster. Die Schulung findet am Donnerstag, 30. Dezember, ab 18 Uhr als Onlineveranstaltung statt. Von den 100 Plätzen sind mehr als die Hälfte bereits vergeben. Einige Dutzend könnten aber auch spontan noch mitmachen.

Anmeldungen für die Schulung, die Voraussetzung für die Teilnahme an der Kartierung ist, nimmt der Nabu Laatzen auch noch kurzfristig bis Donnerstag, 30. Dezember, mittags um 12 Uhr per E-Mail an info@nabu-laatzen.de entgegen. Wer sich darüber hinaus für die Biber engagieren will, ist auch in der Biberarbeitsgruppe des Nabu willkommen. Diese trifft sich jeden letzten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr online.

Von Stephanie Zerm